REMEMBERING KURT COBAIN_domenica 20 febbraio Cotignola (Ra)

Brighton Rock Events presenta:

REMEMBERING KURT COBAIN



EVENTO TRIBUTO AI NIRVANA

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022 ORE 20.30

TEATRO BINARIO – COTIGNOLA (RA)

Il 20 Febbraio 2022, Kurt Cobain avrebbe compiuto 55 anni. Vogliamo rendergli omaggio con una serata tributo in perfetto stile unplugged.

Gli AK47 – Nirvana Tribute band ci faranno rivivere le emozioni dello storico concerto di New York e non solo.

Con testi e narrazione di Simona Cantelmi.

Gli AK47 sono un quintetto formatosi con il desiderio di ricominciare a suonare rock, dopo un lungo momento di pausa, e di farlo con un progetto acustico che tributasse un omaggio ai Nirvana e ad uno dei concerti diventato il più iconografico della loro carriera: Unplugged in New York, che i ragazzi ripropongono in versione integrale. Gli AK47 sono: Ivano Gasparini – voce solista, Andrea Cacciari – batteria, Riccardo Galletti – basso, Mirco Bernardinello – chitarra e cori, Filippo Romano – chitarra e cori.

Simona Cantelmi, bolognese, scrittrice, laureata in Lettere Moderne, con una tesi in Storia dell’Emilia Romagna nel Medioevo, ha lavorato come redattore per il quotidiano L’Informazione di Bologna – Il Domani e per diversi periodici (allegati de Il Giornale). Ha curato quattro voci del Dizionario Biografico degli Italiani Treccani, pubblicato monografie e saggi di carattere storico, racconti e il romanzo “Il Protettore del Tempo” (Giulio Perrone Editore/L’Erudita 2017). Oggi scrive per l’inserto mensile del Corriere della Sera “Vivi Bologna & Emilia Romagna” e fa parte del direttivo di Agimp, Associazione Giornalisti e Critici italiani di Musica legata ai linguaggi popolari. Si occupa di comunicazione e promozione musicale da dieci anni.

TEATRO BINARIO – COTIGNOLA (RA). Nel centro di Cotignola, in provincia di Ravenna, c’è un piccolo teatro molto speciale nato accanto alla stazione ferroviaria, di cui utilizza alcuni spazi dismessi e ristrutturati grazie a un accordo tra Ferrovie dello Stato e Amministrazione Comunale. È il Teatro Binario gestito dall’associazione di promozione sociale Cambio Binario che conta oggi su palcoscenico e 84 posti a sedere ricavati all’interno dell’ex magazzino merci della stazione, un Giardino per rappresentazioni all’aperto e foyer, camerini e bar realizzati all’interno di vagoni ferroviari non più in uso. Un piccolo gioiello tutto da scoprire.

Biglietto unico 12 euro + 1,20 euro diritti di prevendita in vendita sul circuito LiveTicket: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=353891&&CallingPageUrl=https%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3dnirvana&InstantBuy=1#ancWizard

Obbligatoria l’esibizione del Super Green Pass e mascherina FFP2.

Pagina dell’evento: https://fb.me/e/50EYvjJdT

INFOLINE: 349 713 81 88 brightonrockevents@gmail.com