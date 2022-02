RINCARO PEDAGGI ANCHE IN BAVIERA LUNGO IL BRENNERO, ZANICHELLI (M5S): “MIOPE INSISTERE SULLA CISPADANA AUTOSTRADALE, SI SVILUPPI LA TIBRE FERROVIARIA”

Parma, 3 febbraio 2022

Dopo l’Austria e la provincia di Bolzano, anche la Baviera potrebbe aumentare i pedaggi per il traffico su gomma dei Tir per “stimolare” la riduzione del traffico pesante che impatterebbe lungo l’intera asse del Brennero. La misura ventilata di recente dal Land tedesco è concreta tanto da aver allarmato anche il presidente il Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, che ha chiesto aiuti al governo (https://tinyurl.com/2p88dpmu). “Indipendentemente dagli eventuali negoziati del governo in sede europea per agevolare le imprese italiane che forniscono il trasporto su gomma, sarebbe bene che la politica tutta si ponesse delle domande sulle strategie da mettere in campo per quanto riguarda il trasporto. E queste domande”, sottolinea in una nota il deputato emiliano del M5S Davide Zanichelli, “riguardano anche il nostro territorio padano, attraversato dall’asse che dal Tirreno va al Brennero”.

“Davvero si vuole continuare a privilegiare il trasporto su gomma, insistendo a proporre la realizzazione di autostrade come la TiBre o la Cispadana e non incentivando invece, mediante la TiBre ferroviaria, una logistica su ferro decisamente meno costosa dal punto di vista economico e più sostenibile dal punto di vista ambientale?”, si chiede il deputato pentastellato. “Visto quanto sta avvenendo in Tirolo e in Baviera, infatti, è chiaro che una strategia che insiste sul trasporto su gomma comporterebbe costi molto alti, perché, al tanto denaro pubblico richiesto per la realizzazione di reti autostradali nazionali (probabilmente sovradimensionate rispetto alle necessità), si aggiungerebbero gli incentivi alle imprese del settore che il governo dovrebbe stanziare per compensare i costi rincari nordeuropei: ricordiamo che ogni ora di ritardo nel trasporto su gomma si stima che generi una perdita ben 370 milioni di euro su base annua. Poi esistono i costi ambientali e sanitari: negli scorsi giorni una ricerca ha confermato che la Pianura Padana in Emilia è una delle zone più inquinate d’Europa, con Parma al 38esimo posto in questa triste classifica (https://tinyurl.com/2p8sn3vd). E il traffico pesante è la prima causa delle polveri sottili, responsabili nel nostro territorio di un decesso su tre”.

“Riteniamo che la politica a partire dal territorio, di fronte a questi dati, non possa più permettersi il lusso di non interrogarsi su questa drammatica realtà e di prendere decisioni che la aggravano, invece di limitarla. Ecco perché, come da tempo il M5S sostiene, occorre accantonare il progetto della TiBre autostradale per concentrarsi sulla realizzazione di una TiBre ferroviaria che si sviluppi a partire dalla linea Pontremolese, il cui raddoppio di ulteriori tratti è stato finanziato durante il governo Conte 2 proprio in seguito a un emendamento presentato dal sottoscritto assieme al collega Orlando. Bisogna insistere in questa direzione proprio a partire dai territori interessati, per venire incontro alle esigenze economiche del contesto internazionale e alla salute dei cittadini invece che privilegiando gli interessi dei costruttori, dei concessionari e della filiera del cemento”, conclude Zanichelli.