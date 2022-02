SAN VALENTINO, IDEE REGALO TRA CLASSICI E NOVITÀ PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Elettronica e accessori per la casa Per creare l’ambiente giusto con musiche avvolgenti o per chiacchierare o chattare o video chiamarsi per ore con il partner, per San Valentino Wiko , il brand di telefonia franco-cinese, propone due idee regalo hi-tech dalla lunga autonomia come agli altoparlanti 2 in 1 WiShake Vibes, per diffondere la colonna sonora della propria storia d’amore a tutto volume per ore senza scaricarsi al nuovo smartphone Y82 dalla batteria long-lasting della durata minima di due giorni. Toshiba propone hard disk con tutto lo spazio necessario per ‘salvare l’amore’.

Fiori Siamo sul classico di San Valentino ma perchè no? Se poi vogliamo qualcosa di diverso ecco qualche idea. Le Kokedama , alcuni amano definirli “Bonsai senza vaso”, in realtà Kokedama vuol dire perla di muschio, sono dunque piantine che vivono in una sfera di muschio, terra e nutrienti (come quelle realizzate da Cinthia per Candle Store a Roma), oppure i Terrarium , eco sistemi che vivono in autonomia e comunicano il senso unico e completo della Natura oppure le Idroponiche , le piante che crescono in acqua e con luce artificiale o infine i Marimo , un’alga a forma di palla particolarmente decorativa, che vive nell’acqua ed è considerata simbolo dell’amore con una storia romantica: la mitologia giapponese narra la storia di due innamorati che, per fuggire alle proprie famiglie, si recarono sulle rive del lago Akan in Giappone, dove nascono queste alghe. Qui per rendere eterno il loro amore, trasformarono i loro cuori in Marimo tuffandosi nel lago.

Questo è l’anno dell’hand made, del vintage, dell’ironia anche nella scelta dei doni che diventano sempre più personali, personalizzabili e meno banali. Quanto basta per fare colpo, incluso trucco e parrucco da manuale. Ecco una selezione di idee, tra classiche e novità, per i regali di San Valentino 2022 e per festeggiare il 14 febbraio.

Per gli ‘amanti’ della moda fai da te c’ è nuovo il kit ‘Love is Love’ di Bettaknit per realizzare, con la tecnica del ricamo a mezzopunto un arazzo con la scritta “LOVE” con i colori dell’arcobaleno, da appendere in casa, nel luogo di lavoro o dove si preferisce.

Outfit per due, regali fashion di lusso (usati) e per far girare la testa Dagli abiti super sexy in chiave moderna che esaltano la silhouette femminile e dai colori tipici dell’amore, dal rosso all’oro, della collezione primavera/estate del brand Oséree Primavera/Estate 2022, alla capsule collection E-Motion dedicata alla ricorrenza proposta da Malo , storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cachemire. Per lui e per lei infatti sono state messe a punto felpe in cotone accoppiate, realizzate con l’antica tecnica orientale del momento, lo shibori con cui si immerge in un bagno di tintura il capo che assume fantasie astratte sempre diverse. Tutte realizzate a mano, irripetibili, come piccole opere d’arte. Non si regala una semplice felpa dunque, ma un capo portatore di messaggi profondi da condividere il giorno che celebra gli innamorati: emozioni, legame, passione, dedizione e unicità.

Da Seletti , c’è un cuore al centro di Love in Bloom Kintsugi, un oggetto prezioso per la scelta dei materiali, ceramica e oro: Marcantonio unisce il simbolo dell’amore per eccellenza – il cuore – alla poetica arte giapponese del kintsugi che riesce a riparare la ceramica con l’oro.

Anche Villeroy & Boch ha selezionato una serie di idee regalo per San Valentino. Si va dai piccoli pensieri a mazzi di fiori più colorati, sono moltissimi gli oggetti decorativi che possono accompagnare, ad esempio, le scatole di cioccolatini, una colazione a letto per due o una cena romantica. Tra le proposte Apple Homepod mini, altoparlante smart perfetto per chiunque abbia un dispositivo della mela.

Per scelte fashion ma in chiave di scambi ecologici, di forte tendenza, si può anche riuscire a trovare la mitica mini bag vintage a forma di cuore di Louis Vuitton e molte altre borse ed accessori moda in chiave ultra romantica negli oltre tre milioni di articoli inclusi in Vestiaire Collective, parigina ma rinomata a livello mondiale per la moda ‘circolare’ più desiderabile. L’applicazione (come altre di tendenza da Vinted a Depop) promuove il movimento della moda circolare come alternativa alla sovrapproduzione e al consumo eccessivo fornendo ispirazione e strumenti per vendere e comprare pezzi unici dagli armadi degli altri.

Per restare nel mondo dell’usato di lusso il sito Watchfinder.it, lo specialista degli orologi luxury di seconda mano offre oltre 4.000 orologi revisionati e garantiti di più di 50 marchi di lusso, da Rolex, a Cartier, a Audemars Piguet, a Omega. E se invece si è single ci si può sbarazzare di un regalo prezioso come un orologio dell’ex fidanzato sulla stessa piattaforma. Tra i regali fashion originali, ancora, le Mini Silvia Belt bag del brand Ledeff. Mini borse con cintura in pelle rossa e rosa realizzate completamente a mano nei laboratori artigianali di Napoli.

E’ made in Italy anche ‘Be my Valentine’, basco con bordo in pelle, accessorio androgino e cool per l’inverno 2022, del brand Aurora. Il copricapo, originario dei Paesi Baschi, dei quali tutt’oggi porta il nome, ha una lunga storia che risale al 400. Diffusosi poi in tutta Europa da accessorio maschile è divenuto icona di stile femminile a partire dal 1900 per le donne che vestono alla garçon da Greta Garbo a Marlène Dietrich a Louise Brooks. Cappelli per l’amore, oltre che accessorio must della stagione in corso, anche per la capsule collection per San Valentino di Etro, ‘Love Hats’.

Tacchi alti fucsia con cuore di strass da Mirial. Originale e nuovo registrare con GoDaddy, un sito con un dominio dedicato all’amore – .love, un modo diverso per celebrare un grande amore o una grande passione…(si usa anche in vista di matrimoni o altre ricorrenze, con informazioni, foto, curiosità e aneddoti, progetti per il viaggio di nozze, lista nozze, ecc. da condividere con amici e parenti con un semplice click).

Altrettanto originale e simbolico il regalo di un alveare 3Bee: per un anno intero, ogni giorno, i due innamorati potranno seguire direttamente dall’app di 3Bee tutti i parametri vitali delle api, leggere aggiornamenti regolari, guardare foto e video registrati in apiario direttamente dall’apicoltore. A fine stagione potranno anche gustare il miele dell’amore, prodotto dalle api adottate. Ogni adozione di un alveare 3Bee, grazie alla tecnologia, consente di proteggere da 1000 fino a 10 mila api e produrre fino a 5kg di miele.

E se fosse un pigiama il regalo ideale per San Valentino? Sì se originale ed ironico come quelli ToiletPaperBeauty, ricoperti di serpenti colorati. Nati da un progetto di La Bottega, azienda italiana da oltre quarant’anni leader di mercato nel settore cosmetico e tessile per hotel di lusso, e ToiletPaper, magazine fotografico ideato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Per San Valentino nasce così la linea Leisure Wear – Sleep. Non mancano i ‘pensieri’ piccoli ma preziosi nel campo della bigiotteria di alta gamma, come i ciondoli Pandora dedicati all’amore. Dai classici Minnie e Topolino, ai lucchetti, cuori e frasi romantiche incise. La scelta è vasta e adatta a tutte le tasche.

Aperitivi e dolci originali sul tema dell’amore

Non ci sono solo i più classici e rinomati cioccolatini con citazioni d’amore nell’incarto (di Perugina che festeggia 100 anni dei Baci), ci sono anche le praline artigianali che si possono anche personalizzare.

La Perla di Torino, nota firma del cioccolato piemontese, per San Valentino realizza gift box di praline decorate a mano e tartufi di cioccolato, con la possibilità di aggiungere un tocco personale: si può scegliere una frase romantica da dedicare alla persona amata e che sarà stampata su un elegante biglietto di carta allegato nella confezione.

Oppure si possono scegliere le scatole con praline alternative e di diversi tipi nelle confezioni ‘I love you’ di Joe & Seph’s (in vendita sul canale di shopping online QVC). A Roma cup cake coloratissimi e torte golose ricercate anche esteticamente: sono le idee gourmand di D’Antoni.

Trucco e trattamenti beauty relax

Il trucco per San Valentino? Chi l’ha detto che il rosso è il colore della passione? Per non cadere nel banale & Other Stories propone smalti e gloss dai toni rosati con il Plumping Lip Gloss rimpolpante per labbra da baciare. Il finish è a base di mentolo per una spiccata freschezza. Yves Saint Laurent ripropone i due iconici rossetti Rouge Pur Couture e The Slim 21 che per San Valentino hanno un packaging esclusivo rosso intenso, simbolo dell’amore passionale. Con formula idratante protettiva ed iperpigmentata, dona alle labbra un effetto seta che si nota. Ancora labbra da baciare con Shine-Up della linea MAKE YOU, vegana, del brand Guudcure.

Per far calare l’ansia da prestazione gli esperti di Guudcure raccomandano di mettete da parte look forzatamente romantici e se si vuole essere più belle delle altre sere, forse meglio scegliete un trucco che rispecchi una femminilità raffinata, glamour ed elegante piuttosto che un look forzato. Il lucidalabbra Shine-up rende le labbra naturalmente piene e l’acido ialuronico contenuto rassoda e leviga le rughe. Sul fronte vegano e rispettoso dell’ambiente il brand Lush per San Valentino offre una bella gamma di prodotti in edizione limitata, 100% vegani e cruelty free per festeggiare il giorno degli innamorati con dolcezza, irriverenza e allegria. Dalle bombe da bagno in poi la collezione strizza l’occhio al romanticismo: per chi vuole regalare il proprio cuore, c’è la gelatina da doccia Strawberry Heart, a forma di cuore ( anatomico perfetto).

E per le single? Le confezioni regalo ‘Self Love Club’ invitano a ricordarsi di amare anche se stesse. Anche il brand specializzato in skincare Filorga, dal 1° al 14 febbraio permette di personalizzare i trattamenti preferiti. Si possono scegliere le proprie iniziali o quelle della persona amata, la dedica “per te ” o “I Love myself”, oppure le parole della propria love story e ancora ‘You are beautiful and more’. E le unghie? Per San Valentino le Nail-Spa sono prese d’assalto e la manicure prevede smalti dai colori scintillanti.

TNS propone ‘My Funny Valentine’, un rosso deciso e molto brillante, indicato per la festa. Si stende con un maxi pennello che aiuta anche chi non è molto capace. Per una manicure perfetta il brand Fedua presenta per l’occasione la linea Nail Care, Cuticle Gel Rose, gel per cuticole con petali di rosa e all’essenza di rosa, particolarmente emolliente e rinforzante. Skincare e maquillage di festa anche quello del brand Dolomia di febbraio, dedicato a San Valentino e a tutti quei momenti di intimità che ognuno di noi dovrebbe dedicare a sè stesso. Tutti i prodotti sono fitocosmetici, ricchi di attivi naturali e per rilassarsi, rigenerare la pelle e renderla vellutata si può scegliere il ‘Burro Soffice Rigenerante’ con miscele di olio di ricino, di rosa canina e nocciolo, radice di tarassaco e un mix di attivi dolomitici a base di melissa, biancospino, rosa canina e sambuco.

Profumi, la scelta non banale

E il profumo? Mai uno qualsiasi. Se la scelta è difficile ci si può orientare per i rinomati e apprezzati Eau de Parfum Classica Donna e Classica Uomo di Acqua dell’Elba, nelle confezioni regalo di San Valentino che includono in omaggio anche la versione piccola (da uomo o da donna) e la possibilità di personalizzare i flaconi con le iniziali, una data o un messaggio speciale tra innamorati e se si è privi di fantasia si possono avere spunti sull’hashtag dedicato a San Valentino #UnaClassicaFrasedAmore dall’account ufficiale di Instagram del brand.

Originale anche il rinomato profumo Bubble Gum-Toy 2 di Moschino, nell’iconica confezione a forma di teddy bear che per la festa degli innamorati si tinge di rosa per tutte le donne #pinkaddicted. La fragranza ha sfaccettature di rosa, oltre all’iconico bubble gum, da cui prende il nome la stessa fragranza. “Moschino #toy2bubblegum, – si legge nella nota del brand dedicata alla ricorrenza, – è un profumo che libera lo spirito dai pensieri negativi, avvolge il corpo e stimola la mente”. Nella versione maschile invece si può scegliere Toy Boy, fragranza ironica (nell’orsetto, in versione black) che parla ad un uomo dinamico, appassionato e passionale che però non teme di svelare il suo lato più tenero e giocoso.

Per un San Valentino all’insegna della passione, la maison Versace propone le sue fragranze iconiche, Eros Pour Femme Eau De Toilette (per lei) ed Eros Flame (per lui). Sensuali e seducenti nelle fragranze e nel packaging, colpiranno dritti al cuore? Just Give Me Roses di La Perla Beauty esplora l’irresistibile profondità della rosa, la romantica damascena, in un profumo racchiuso in una bottiglia bordeaux con tappo verde. Da Armani Beauty per la festa degli innamorati esce la nuova Eau de Toilette maschile Stronger with you only, fragranza fougère orientale speziata che fonde una forza energizzante con una firma fresca e frizzante.

Viaggi e fughe

Meglio una passeggiata tra i fiori o il lento camminare ammirando meravigliose opere d’arte? La seconda! La piattaforma di prenotazioni Tiqets elaborando i dati di San Valentino 2021 rivela che sono andati per la maggiore gallerie d’arte, per musei archeologici e d’architettura, in testa le Catacombe di San Gennaro a Napoli. Nella magica atmosfera dell’Acquario di Genova è possibile prenotare una serata speciale per San Valentino. Il 14 febbraio infatti sono previsti pacchetti di visite all’acquario riservati alle coppie per vedere la vita notturna che si svolge sott’acqua e poi prendere l’aperitivo e cenare all’interno del meraviglioso Padiglione Cetacei. E’ prevista anche una notte in hotel.

In business a New York: dal 1 al 14 febbraio La Compagnie, 100% Smart Business Class, propone a tutte le coppie una tariffa speciale in onore della festa più romantica dell’anno: due biglietti a/r 100% in business class in partenza da Milano con destinazione New York a partire da 2200 euro, si prenota a San Valentino e si parte per tutto il 2022 con l’Airbus A321neo della compagnia francese dotato di soli 76 posti (che diventano letti) in uno spazioche ne consentirebbe 230. Seguono proposte originali ed esclusive, dalla colazione galleggiante nella piscina privata all’escursione con i cani da slitta sulla neve, passando per un romantico massaggio di coppia e una cena privata in chalet. Le propone il Club Med Tra questi la cena servita negli chalet privati di alta gamma del Club Med Chalet di Valmorel, davanti allo spettacolo della neve. Oppure la gita con i cani da slitta sulla neve presso il Club Med Pragelato a Sestriere. Ancora cenare nella sala di ispirazione barocca, incluse le sonate di un pianoforte a coda, in un palazzo storico del XVIII secolo, riconvertito a resort del Club Med in cima alle scogliere di Cefalù. Si puo anche prenotare una colazione galleggiante nella piscina privata del Club Med (classe Exclusive Collection) Villle di Finolhu, alle Maldive, per iniziare la giornata di festa col mood giusto, cullati dall’acqua.

Per restare in Italia c’è l’esperienza bucolica nel cuore delle Marche per un soggiorno speciale in compagnia degli Alpaca La struttura consigliata, proposta dalla piattaforma italiana PiratinViaggio.it, la cui peculiarità è di ospitare una simpatica colonia di alpaca, organizza suggestivi trekking che accompagnano gli ospiti lungo suggestivi sentieri alla scoperta del territorio, attraversando i suggestivi boschi dell’Appennino centrale. Oppure una staycation nella città eterna: all’Hotel Hassler, scrigno di eleganza e raffinatezza e a Palazzetto, con la vista incantevole sulla scalinata di Trinità dei Monti. Il regalo di coppia di San Valentino 2022 è la staycation, cioè la vacanza in giornata nella propria città, e precisamente in un hotel di lusso, in cui poter usufruire di stanze, certo, ma anche di spa e ristoranti a disposizione delle coppie che vogliono trovare un po’ di tempo per loro e rilassarsi. Un’idea che sta già diventando tendenza. “Stiamo registrando un’impennata di prenotazioni dedicate al leisure, c’è voglia di cene romantiche servite in camera e i servizi della spa sono i più richiesti. Le prenotazioni sono cresciute del 300% rispetto allo scorso anno e questo è l’anno record per prenotazioni a San Valentino” dice Simon Botto, ceo di DayBreakHotels.