Scintille Bookclub presenta Vanni Santoni e il suo nuovo romanzo “La verità su tutto”

Parma, 18 febbraio 2022: Lunedì 21 febbraio alle ore 18.30 al Ratafià (via Oradour 14) Vanni Santoni presenta il suo ultimo romanzo “La verità su tutto” (Mondadori) candidato al premio Strega 2022.

L’incontro – organizzato da Scintille Bookclub in collaborazione con Europa Teatri, libreria Diari di Bordo e Ratafià – è a ingresso gratuito con obbligo di super green pass. Prenotazione consigliata all’indirizzo scintille.bookclub@gmail.com

Vanni Santoni scrive sulle pagine culturali del Corriere della Sera ed è autore di racconti, saggi e reportage per numerose riviste fra cui Internazionale, Il Manifesto, Mucchio Selvaggio, Linus, Vice, Nuovi Argomenti. Dopo l’esordio con il libro sperimentale Personaggi precari, pubblica il suo primo romanzo Gli interessi in comune, per proseguire la sua produzione con opere quali Se fossi fuoco arderei Firenze e I fratelli Michelangelo, praticando inoltre ibridazioni fra romanzo e saggistica. Dal 2014 al 2021 ha diretto la narrativa dell’editore Tunuè. Per il teatro ha scritto Tributo alla ginestra ancor nascente e Expoi (con Matteo Salimbeni e Giorgio Finamore).

“Cleopatra Mancini è una giovane donna dalla vita tranquilla e soddisfacente – una relazione appagante, una carriera ben avviata, una bella casa – quando, un giorno, incappa in un video che la sconvolge al punto da cambiare il corso della sua esistenza. È un filmato in cui crede di riconoscere la sua ex ragazza Emma. Ma cos’è successo a Emma dopo che Cleo l’ha tradita e poi lasciata? Come può essere finita in un video del genere, con quell’aria così succube e persa? È colpa sua? È per via del male che le ha fatto? Il senso di colpa è la miccia che fa divampare un’indagine, via via sempre più urgente ed estrema, sul problema del male, e da lì su quello del bene, della redenzione e della salvezza. Cleo parte così alla scoperta delle più inusuali realtà spirituali presenti in Italia, dagli Hare Krishna ai Folletti, dagli Smeragdini ai frati di Zeitzé. Un’esplorazione che la allontana sempre più dalla sua vita precedente, fino alla rottura di tutti i ponti e l’adesione a una piccola comunità sugli Appennini popolata da bizzarri personaggi. Al culmine del suo percorso, Cleo – che ormai si fa chiamare Shakti Devi – fonderà a sua volta una comunità spirituale e visionaria, destinata a diventare sempre più grande e potente e ad assumere contorni simili a quelli di una setta. Siddhartha dei giorni nostri o ciarlatana? Bugiarda o santa? Il confine è quanto mai sfumato. Un romanzo ambizioso, intriso di ironia e divertimento narrativo: vitalità letteraria allo stato puro” (dal sito dell’editore).