Selezioni Pnrr: dalla Provincia i primi bandi a marzo

La Provincia di Parma procede nell’annunciata gestione delle selezioni introdotte dal “Decreto reclutamento”, anche per conto dei Comuni interessati. Ieri il webinar informativo a cui hanno partecipato 32 enti locali



Parma, 17 febbraio 2022 – La Provincia di Parma si è proposta come ente capofila per lo svolgimento delle nuove selezioni introdotte dal recente Decreto Reclutamento (D.L. 80/2021 convertito con Legge 113/2021), anche per conto dei Comuni e delle Unioni del proprio territorio.

Con tali selezioni verranno create liste di idonei da assumere sia a tempo determinato che indeterminato, anche per la realizzazione delle opere relative al Pnrr, dai quali gli enti interessati, previa sottoscrizione di apposito accordo, potranno attingere per le proprie assunzioni.

I primi due bandi verranno pubblicati nel mese di marzo sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.parma.it (Sezione Amministrazione trasparente – Concorsi) e le prove verranno fissate nei mesi di aprile e maggio; i primi profili professionali ricercati riguardano sia l’area amministrativa che tecnica, sia per diplomati che laureati; le selezioni potranno poi essere effettuate anche per vari profili professionali e categorie, comprese le figure dirigenziali.

Si tratta di una opportunità importante per i giovani che aspirano ad entrare nella pubblica amministrazione, in quanto gli elenchi potranno essere utilizzati anche per le professionalità tecniche necessarie all’implementazione dei progetti del PNRR.

Ed è un’opportunità anche per i Comuni e le Unioni, che vengono sgravati dall’organizzazione e dallo svolgimento di vere e proprie procedure concorsuali e possono attingere all’elenco riducendo così i tempi e semplificando le modalità di reclutamento del personale.

L’elenco degli idonei non è una graduatoria ma appunto una lista di candidati idonei a ricoprire un determinato profilo professionale a cui la Provincia stessa e gli enti convenzionati potranno attingere in modalità semplificata per ricoprire specifici posti. L’elenco degli idonei dura tre anni e va aggiornato almeno ogni anno, attraverso l’inserimento di nuovi idonei, a seguito di nuove procedure selettive.

I dettagli della nuova procedura e delle modalità per aderire sono stati illustrati ieri dal dott. Iuri Menozzi e dalla dott.ssa Paola Aldigeri, rispettivamente Dirigente e Responsabile dell’Ufficio Personale della Provincia, nel corso di un webinar informativo, a cui hanno partecipato 32 tra Comuni e Unioni del territorio.

La Consigliera delegata della Provincia Sara Tonini ha introdotto il webinar sottolineando la scelta della nuova amministrazione di investire nella funzione fondamentale della Provincia di dare assistenza tecnico-amministrativa agli enti del territorio attraverso l’organizzazione di concorsi in convenzione. Questa nuova modalità semplificata di assunzione avvicinerà le esigenze degli enti ai candidati che vogliono intraprendere la carriera professionale negli enti locali del territorio.