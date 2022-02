Slow Food: oltre 140 cuochi celebrano la giornata dei legumi

Saranno oltre 140 i cuochi dell’Alleanza Slow Food provenienti da ogni regione che il 10 febbraio inseriranno nei loro menu almeno un piatto a base di legumi, valorizzando quelli meno conosciuti del loro territorio, utilizzando Presìdi Slow Food o riproponendo ricette antiche. L’iniziativa è proposta con l’evento #AggiungiUnLegumeATavola con il quale Slow Italia e la rete giovani hanno invitano i cuochi dell’Alleanza Slow Food ad aderire e celebrare la Giornata mondiale dei legumi, promossa dalla Fao- Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. La giornata ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei consumatori sui valori nutrizionali dei legumi e sostenere il loro ruolo nei sistemi agroalimentari sostenibili. Focus del 2022 è il ruolo che questi alimenti possono avere, in particolare per le nuove generazioni, nella costruzione di un’agricoltura che rispetti la terra e le risorse idriche e di diete sane ed equilibrate. #AggiungiUnLegumeATavola si inerisce in una campagna di sensibilizzazione più ampia che prende il via il 10 febbraio sui canali Instagram e Facebook di Slow Food Youth Network Italia: per cinque giorni, attraverso post e stories, saranno approfonditi tutti i temi che ruotano attorno al mondo dei legumi, ponendo l’accento sul valore della biodiversità leguminosa italiana, ma anche sull’apporto benefico dei legumi sia per la salute di ognuno di noi sia per l’ambiente. Ogni giorno sarà quindi affrontato un aspetto diverso dei legumi per sfatare i miti e mettere in luce il più possibile le peculiarità e le curiosità di questi prodotti.