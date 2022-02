SOFÍA JIRAU PRIMA MODELLA DI VICTORIA’S SECRET CON SINDROME DOWN

La nuova linea sarà presentata da 18 modelle di diversa estrazione e mira a celebrare tutte le donne. In un’intervista, la giovane ha raccontato che fa la modella sin da quando era bambina, e ha sempre sognato che questa diventasse la sua carriera. Nel 2020 è apparsa alla settimana della moda di New York e anche in diverse pubblicità. Quest’anno – ha continuato – si recherà in Francia, Spagna e Italia per collaborare con alcuni stilisti, ma ha intenzione di continuare a vivere a Porto Rico. “Mi piacerebbe ispirare tutti – ha spiegato al Wsj – Fargli capire che anche se hanno la sindrome di Down possono ancora fare le modelle, possono avere un lavoro. Devono lavorare sodo e tutto è possibile”.

L’arrivo di Jirau nella squadra di Victoria’s Secret segna un altro passo avanti sul fronte dell’inclusione per l’azienda, che dopo aver spostato l’attenzione dalle modelle ‘convenzionali’ (anche se non le ha abbandonate completamente) a figure più formose, ha recentemente iniziato a presentare donne incinte, paraplegiche, taglie forti e transgender.

