Solidarietà in tutto il mondo, manifestazioni, veglie e proteste

In mezzo milione a Berlino per la pace. Proteste contro la guerra a San Pietroburgo. Dal 24 febbraio sono oltre 4500 i manifestanti arrestati dalla polizia

Una marea umana attraversa il cuore di Berlino, per la pace.

Mezzo di milione di persone hanno manifestato nella capitale un tempo divisa dal muro.

Lo slogan è inequivocabile “Stop war!”. Centinaia di migliaia di tedeschi, arrivati da ogni regione della Germania, e persone di ogni nazionalità hanno sfilato oggi fra bandiere ucraine e delle pace. Un corteo che si è esteso a macchia d’olio, superando i km previsti dagli organizzatori che aspettavano 20 mila persone: dalla colonna della Vittoria fino alla Porta di Brandeburgo.

La manifestazione di Berlino

Nuove proteste contro la guerra in Ucraina si stanno tenendo a San Pietroburgo, in Russia. La polizia sta sgomberando i manifestanti, secondo quanto si vede dalle immagini tramesse dalle televisioni internazionali. Un totale di 4.552 persone sono state arrestate dalla polizia russa nel corso delle manifestazioni di protesta contro l’invasione dell’Ucraina a partire dal 24 febbraio. Lo riporta il sito indipendente OVD-Infogruppo che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia. Solo oggi sono oltre 900 le persone fermate durante le proteste che si sono tenute in 44 città in tutta la Russia, da Mosca alla Siberia.

AGENZIA ANSA Proteste a San Pietroburgo contro la guerra in Ucraina – Mondo La polizia sgombera i manifestanti, secondo le immagini tramesse (ANSA)

Studenti, metalmeccanici, agricoltori muniti di trattori, pescatori, allevatori con i loro animali al seguito, sindacalisti, collettivi, centri sociali, politici, religiosi, musicisti, persino il mondo del calcio: un fiume di persone è sceso in piazza da nord a sud Italia e in tutto il mondo per esprimere vicinanza all’Ucraina e al suo popolo e condannare la guerra e chi l’ha causata.

A Roma si è riempita piazza del Campidoglio per la fiaccolata per la pace organizzata dal sindaco Roberto Gualtieri, e alla quale hanno partecipato anche le opposizioni, che si è poi mossa in corteo verso il Colosseo.

AGENZIA ANSA Ucraina: pacifisti in piazza in Gb contro la ‘guerra di Putin’ – Mondo Alcune centinaia sotto ambasciata russa a Londra e a Manchester (ANSA)

La Tour Eiffel a Parigi e molti monumenti in Italia e in Europa sono stati illuminati con il giallo ed il blu della bandiera ucraina o spenti in segno di lutto e di solidarietà, mentre piena di simboli è stata la manifestazione che si è svolta nel centro di Sarajevo: ‘Sarajevo 1992 – Kiev 2022’, ”Non abbandonate l’Ucraina come avete fatto con la Bosnia” sono stati gli striscioni mostrate dai manifestanti della città simbolo di quella guerra.