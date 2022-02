Sulle tracce delle Farfalle

Un bando internazionale per l’Arte dei graffiti

Secondo la Tribù panamense del popolo dei Kuna, la Dea Mu, che prende forma da una farfalla, protegge le donne. Dopo aver creato il sole si è accoppiata ad esso generando la Luna e successivamente l’intero creato.

La farfalla simbolo spirituale dell’anima e di un principio della creazione femminile. In grado di compiere migrazioni con milioni di ali che attraversano paesi e superando confini. In Messico, la loro migrazione, comunica il ritorno delle anime dei defunti. Questi miti erano cari a Elena Samperi, pittrice italiana poliedrica, molto attiva nel panorama artistico londinese negli anni ’80. Molte delle sue opere sono esposte in un museo a lei dedicato a Corniglio.

A questo suggestivo ed evocativo racconto si ispira il tema di Sulle tracce delle farfalle. Rivolto agli artisti urbani di qualunque nazionalità, il bando è stato ideato e progettato dall’Associazione Elena Samperi, in collaborazione con l’Associazione culturale McLuc Culture. Prevede la selezione di quattro artisti/e che dovranno realizzare delle opere di graffiti, di buon livello tecnico espressivo, da realizzare sulle pareti di

quattro casolari tra i boschi del Borgo degli Artisti di Mossale, di Bosco di Corniglio. In Provincia di Parma. Le iscrizioni sono aperte sino al 25 Maggio e si possono effettuare tramite apposito modulo online. Una giuria di professionisti valuterà i bozzetti tenendo conto di più criteri tra cui: attinenza al tema, qualità artistica, interazione con l’ambiente, fattibilità in relazione alle risorse. Le opere saranno realizzate tra il 24 e il 26 Giugno. Gli Artisti/e saranno ospiti dell’organizzazione.

Il Borgo degli Artisti, frazione di Corniglio, è stato inaugurato nel 2021 ed è situato nel Parco Regionale delleValli del Cedra e del Parma. Numerosi Artisti del passato si sono lasciati avvolgere dalla magia del paesaggio esprimendolo tramite le loro opere. Come Elena Samperi la cui mamma era nata proprio a Mossale Superiore.

L’Associazione Elena Samperi nasce nel 2010 e da allora si è adoperata per promuovere nel territorio dell’Alta Val Parma iniziative di promozione culturale legate alla figura dell’Artista e per la valorizzazione di questi luoghi. L’Associazione McLuc Culture nata nel 2005 si occupa di promuovere la creatività urbana e per la diffusione della sua corretta conoscenza. Organizza eventi a livello nazionale e internazionale in particolare di graffiti e dintorni.

Sulle Tracce delle Farfalle è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Corniglio, Parchi del Ducato, Consorzio di Miglioramento Alta Val Parma. E’ possibile prendere visione del bando completo sui siti delle due associazioni e dei partners sostenitori.

Info bando e iscrizioni: sulletraccedellefarfalle@gmail.com

www.associazioneelenasamperi.com

www.mclucculture.it

Tel. 3896526591