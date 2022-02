SUPERBONUS, ZANICHELLI (M5S):

“BASTA BLOCCO CANTIERI, OCCORRE RIAVVIARE CESSIONI CREDITI”

Roma, 18 febbraio 2022

“Rispondendo alla nostra interrogazione in commissione Finanze, oggi alla Camera, il sottosegretario all’Economia e Finanze, Federico Freni, ha riconosciuto che la norma introdotta dal ministro Franco e dal presidente Draghi nel decreto Sostegni-ter ha di fatto bloccato il funzionamento del meccanismo della cessione dei crediti per il Superbonus e gli altri bonus edilizi. Un danno enorme che ha prodotto il blocco dei cantieri e dei progetti di tante famiglie: davanti a questo danno non può bastare l’impegno, espresso oggi dal sottosegretario, a riattivare la cessione del credito. Bisogna affiancare la ripartenza immediata della circolazione dei crediti con il recupero del tempo perduto, eliminando il tetto del 30% dei lavori realizzati al 30 giugno per le unifamiliari e spostando in avanti anche la scadenza di fine anno. Tutte norme già contenute negli emendamenti che abbiamo predisposto”. Così Il deputato emiliano del M5S e membro della Commissione Finanze Davide Zanichelli in una nota odierna.

“L’intervento del sottosegretario”, continua Zanichelli, “ha confermato il buon funzionamento del sistema dei controlli e delle asseverazioni che abbiamo previsto per il Superbonus, ribadendo che la percentuale di frodi riferibili all’agevolazione messa in campo dal MoVimento 5 Stelle è minima, proprio in virtù di quegli accorgimenti che noi abbiamo voluto prevedere e che altri non volevano, ritenendoli – val la pena ricordarlo – ‘lungaggini burocratiche’. Ma c’è di più. perché Freni ha anche ricordato come le truffe si siano fortemente ridotte con il decreto Frodi di novembre, che noi abbiamo corretto in sede di conversione in legge, facendo in modo che i controlli ricalcassero quelli previsti per il Superbonus: ebbene, anche questo dato conferma che le regole che abbiamo previsto per la nostra misura sono efficaci contro le frodi”.

“Gli elementi forniti dal governo non sono comunque sufficienti a chiarire il quadro complessivo delle frodi relative ad altri bonus né quello delle conseguenze negative legate al blocco prodotto dal Sostegni ter: per questo attendiamo che il ministro Franco venga a riferire in Aula al più presto e avvieremo anche ulteriori approfondimenti di dettaglio con le audizioni in commissione” conclude l’esponente pentastellato.