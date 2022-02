TORINO OSPITERA’ IL 41ESIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE DI EUROHEAT&POWER

Dal 22 al 24 maggio 2023 la città accoglierà il più importante evento europe dedicato al teleriscaldamento

Torino, 4 febbraio 2021 – La Città di Torino ospiterà il 41esimo Congresso internazionale di EuroHeat & Power, il principale evento continentale dedicato al settore del teleriscaldamento, previsto dal 22 al 24 maggio 2023.

La candidatura, realizzata da Turismo Torino e Provincia Convention Bureau in collaborazione con AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), con la hosting partnership del Gruppo IREN e la partecipazione della Camera di Commercio, ha superato i dossier concorrenti provenienti da tutta Europa.

A sostenere formalmente la candidatura della città sono stati numerosi stakeholder nazionali e locali – circa trenta – tra i quali il Ministero della Transizione Ecologica, ENEA, Regione Piemonte, Città di Torino, Politecnico di Torino, Regione Lombardia, Politecnico di Milano oltre ai principali operatori e fornitori che operano nel teleriscaldamento.

Il congresso sarà ospitato al Centro Congressi Lingotto e vedrà la partecipazione di circa 400 tra tecnici, operatori, aziende e associazioni di categoria provenienti da tutta Europa.

“Siamo molto soddisfatti – sottolinea Marcella Gaspardone Marketing, Public Relations & Convention Bureau Manager di Turismo Torino e Provincia – dell’acquisizione di questo congresso a testimonianza della ripresa, tanto attesa, della meeting industry; un asset fondamentale per il rilancio del turismo congressuale – in grado offrire ai partecipanti un mix di arte, cultura ed enogastronomia a chi viaggia per lavoro – e di Torino nel panorama internazionale“.

“E’ un segnale molto importante per il teleriscaldamento italiano e per il Paese stesso – commenta Lorenzo Spadoni, Presidente AIRU –. Il Congresso di EuroHeat & Power è l’evento più importante a livello internazionale per l’industria del teleriscaldamento e il fatto che nel 2023 Torino sarà l’ospite di casa dell’Europa ci fa ben sperare in un rilancio del settore, che in Italia ha un enorme potenziale e che può dare grandi benefici sia in termini ambientali che economici.”

“Siamo orgogliosi del fatto che, anche grazie a questo importante evento, Torino diventi nel 2023 la capitale europea del teleriscaldamento – aggiunge Giuseppe Bergesio, amministratore delegato di Iren Energia -. Iren ha saputo far apprezzare l’elevato livello di sostenibilità e di innovazione che caratterizza la rete metropolitana torinese, gestita da Iren Energia, che oggi serve circa 670mila clienti, per 72,3 milioni di m³ di volumetria allacciati, e per la quale sono pianificati ulteriori significativi sviluppi“.

Euroheat & Power (https://www.euroheat.org/) è il network internazionale che riunisce istituzioni e organizzazioni legati al settore del teleriscaldamento con la finalità di promuovere tale tecnologia quale forma più sostenibile per il riscaldamento urbano, e quindi elemento fondamentale per realizzare una reale transizione energetica in Europa e oltre. L’associazione, che ha sede a Bruxelles, riunisce membri provenienti da oltre trenta paesi e comprende associazioni nazionali di teleriscaldamento, aziende multiutilities, associazioni di categoria e aziende, produttori, università, istituti di ricerca e società di consulenza attive nel settore.