Totemica, sabato 5 febbraio ore 21.00 Teatro Europa

Sabato 5 febbraio 2022 – ore 21.00

Teatro Europa

via Oradour 14

TOTEMICA

coreografie e scene Manfredi Perego / danza Chiara Montalbani

A seguire Appunti per Ruggine

Parma 1 febbraio 2022, Nuovo appuntamento al Teatro Europa sabato 5 febbraio. In scena Totemica, coreografie e scene di Manfredi Perego, danza Chiara Montalbani. Uno spettacolo con musiche originali di Paolo Codognola.

Totemica nasce nel periodo della pandemia come riflessione sulla condizione umana contemporanea ed il suo senso di onnipotenza perpetuo. Sono abitato dal dubbio come non mai, la pandemia ha mosso e rotto molte delle mie certezze. Il mio rito quotidiano è disintegrato, alla ricerca d’una base ove poggiarsi. Spesso mi ritrovo a navigare in una sorta di spazio siderale, nel quale so di non poter riporre alcuna certezza.

Come una divinità decaduta che non sa più chi è, che non si riconosce più in nessun luogo e nessun credo. La coreografia esibisce un dio irriconoscibile nel presente, concreto nella storia, energia viva ma scaduta in un limbo non identificato. Potente tamburo muto che risuona a tratti. L’interprete ricade nel silenzio più enigmatico di una nuova ricerca di se stesso, senza fine. Totemica vuole essere la testimonianza fisica ed emotiva di questasituazione, in cui si abita una sacralità dispersa priva di appigli.

A seguire Appunti per Ruggine, Partitura coreutica sopra un fastidio indefinito, di Manfredi Perego.

Ruggine è una coreografia che parte da un analisi introspettiva su tutto ciò che crea stridori dentro il mio animo. Una dedica all’oscuro, all’inquietudine, alla violenza che mi anima, una dedica alla parte che di solito resta occultata dal sistema educativo. Ruggine è il residuo che vie spazzato via e che inevitabilmente torna. Come un evento che ciclicamente si ripresenta. È il tempo che passa, che lascia il segno che non vuoi. Come si manifestano i segni non voluti? La piece non cerca una risposta, ma la possibilità di immergersi in questo stato d’animo e poterlo sviscerare senza pregiudizi.

Dalle ore 18.30 nello spazio Piccolo verranno proiettati i lavori degli allievi dei laboratori di regia di mATERIE pRIME anno 2020/21.

Ingresso spettacolo intero 12 euro; ridotto 10 euro (under 18, over 65, universitari, soci Coop, Avis, Colser-Aurora Domus, Parma card).

Accesso consentito con super green pass. Mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti. La prenotazione è consigliata.

