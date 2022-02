Ucraina-Russia, guerra: 24 febbraio – Ultime notizie

La Russia ha dato inizio all’invasione dell’Ucraina. News su esplosioni nella capitale Kiev. Le prime reazioni da Usa e Europa: “Guerra senza giustificazioni”. Le ultime notizie di oggi, 24 febbraio.

ORE 19. 50 – “Siamo tutti molto colpiti da quanto è avvenuto stanotte. Questa crisi potrebbe durare a lungo, dobbiamo essere preparati“. E’ un passaggio dell’intervento di Mario Draghi al G7 sulla crisi in Ucraina. “Voglio ringraziare gli Stati Uniti e il Presidente Joe Biden per la condivisione di informazioni in queste settimane, e la Commissione Europea per la buona proposta di sanzioni che è sul tavolo”, ha sottolineato il premier. “Sulle sanzioni, siamo completamente allineati alla Francia, alla Germania, all’Unione Europea. Dobbiamo essere uniti, fermi, decisi e dobbiamo riaffermare in ogni possibile momento il nostro pieno sostegno all’Ucraina”, ha detto Draghi.

ORE 19.45 – “Le drammatiche immagini delle azioni militari in Ucraina provocano dolore e scuotono le coscienze. Nel condannare fermamente la scellerata decisione di ricorrere alle armi, esprimiamo vicinanza al popolo ucraino e alle comunità cristiane del Paese”. Lo sottolinea la ci presidenza della Cei in una nota. “Ogni conflitto – osserva la Cei – porta con sé morte e distruzione, lacera il tessuto sociale e minaccia la convivenza tra le nazioni. La memoria di quanto accaduto nel Vecchio Continente nel secolo scorso deve indurci a rinnegare ogni discorso di odio e ogni riferimento alla violenza, spronandoci invece a coltivare relazioni di amicizia e propositi di pace”.

“Facciamo appello alla coscienza di quanti hanno responsabilità politiche affinché si fermi al più presto la follia della guerra. Allo stesso tempo,invitiamo tutte Chiese che sono in Italia a unirsi in una corale preghiera per la pace e ad aderire alla Giornata di digiuno indetta da Papa Francesco per il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri”, l’invito dei Vescovi.

ORE 19.40 – Sono finora 57, tra civili e militari, gli ucraini uccisi dall’inizio dell’attacco russo. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Kiev.

ORE 19.35 – Angela Merkel sceglie di non commentare gli sviluppi della situazione in Ucraina. Un portavoce ha indicato che non sono previste dichiarazioni pubbliche dell’ex cancelliera, che sta però seguendo l’evolversi degli eventi con grande partecipazione.

ORE 19.30 – “Oggi è un giorno terribile per l’Ucraina e un giorno cupo per l’Europa. Tutti abbiamo a cuore la pace. Posso bene immaginare quali domande possiate porvi questa sera. Per me è lo stesso. La situazione è molto seria”. Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un discorso ai concittadini postato su Twitter. “Putin non vincerà. Non deve sottovalutare la determinazione della Nato a difendere tutti i suoi paesi membri”. A dichiararlo è stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un discorso ai concittadini. L’attacco russo all’Ucraina fa sì che ora ci sia una guerra “come non ne abbiamo viste in Europa da oltre 75 anni”, ha aggiunto. Lo sforzo compiuto da Putin per tornare indietro nel tempo è inutile “perché non ci sarà un ritorno ai tempi della Guerra Fredda quando le superpotenze dividevano il mondo in zone di influenza”.

ORE 19.25 – “La Russia è certamente un mercato strategico per il tessile, moda e accessorio Made in Italy, che vale circa il 2,2% dell’export e che nel 2021 è cresciuto di oltre il +17%. Tra i diversi settori che Confindustria Moda rappresenta, alcuni hanno la possibilità di reggere il colpo della perdita del mercato russo più di altri che, invece, risultano particolarmente esposti ai danni”. A dirlo all’Adnkronos è Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda, la Federazione che riunisce le imprese e le associazioni del settore tessile moda e dell’accessorio, scattando una fotografia dell’impatto che la guerra in Ucraina potrebbe avere sul comparto del fashion.

ORE 19. 18 – ”Il 23 febbraio l’Unione europea ha adottato un pacchetto di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati”. Lo ricorda l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif), in una nota. Il testo degli atti normativi adottati, che modificano ed attuano il regolamento Ue numero 269/2014, è consultabile, per pronta informativa, sul link del sito dell’Unione europea.

ORE 19.11 – “La mia proposta è molto semplice: Nato e Ue insieme dovrebbero indicare un inviato speciale che parli con una voce sola. E c’è solo una personalità politica che può svolgere questo ruolo: Angela Merkel”. Così Matteo Renzi a Radio Leopolda.

ORE 19.06 – “Chi vuole passare alla storia deve costruire la pace e non invece scatenare la guerra”. Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, in un’intervista al Tg2000, in merito alla crisi in Ucraina e l’attacco militare della Russia. “In questi ultimi giorni – ha aggiunto Parolin – il Papa ha parlato molto spesso di dolore, di angoscia e di preoccupazione. Sono sentimenti che in questo momento ci prendono nel profondo, insieme allo sgomento per quanto sta avvenendo dopo l’attacco russo all’Ucraina”.

ORE 19.01 – Domani il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron riceverà all’Eliseo gli ex presidenti della Repubblica François Hollande e Nicolas Sarkozy, riferisce l’Eliseo, per affrontare la situazione in Ucraina.

ORE 18.55 – Il ministero della Difesa tedesco ha attivato “misure di allerta nazionale” a seguito dell’attacco russo all’Ucraina. “La Bundeswehr è preparata e attualmente sta rafforzando ulteriormente la sua prontezza”, ha annunciato il ministero a Berlino. “Ciò significa anche che, se necessario, la popolazione potrebbe notare maggiori movimenti militari nei luoghi pubblici nei prossimi giorni”. Potrebbero esserci restrizioni nel settore dei trasporti, poiché il potenziale di trasporto terrestre, marittimo e aereo deve essere mantenuto disponibile per scopi militari, ha affermato il ministero.

ORE 18.50 – Boris Johnson conferma le indiscrezioni delle ultime ore e annuncia alla Camera dei Comuni che, nell’ambito delle sanzioni che verranno imposte alla Russia, è contemplata anche la messa al bando dal sistema di transazioni finanziarie internazionali Swift. “Nulla è escluso”, ha detto il premier britannico, che secondo quanto riportato dal Financial Times starebbe spingendo sugli alleati europei, in particolare la Germania, per l’impiego di questa misura.

ORE 18.46 – L’Ucraina ha perso il controllo della centrale nucleare di Chernobyl, dove si è combattuto oggi intensamente ha reso noto il Consigliere del Presidente Zelensky Mykhailo Podolyak precisando che in questo momento Kiev non ha informazioni sulle condizioni in cui si torvano i reattori spenti, la zona di confinamento e il magazzino delle scorie nucleari. L’agenzia Unian denuncia che i dipendenti del sito sono di fatto in stato di sequestro.

ORE 18.41 – Sono 705 le persone arrestate durante le proteste che si sono svolte in quaranta città della Russia contro la guerra all’Ucraina. Lo ha reso noto il sito di informazioni sulle operazioni delle forze dell’ordine, Ovd-Info.

ORE 18.36 – ”Putin è il nuovo Hitler”. Questo lo slogan intonato da centinaia di cittadini israeliani che si sono radunati davanti all’ambasciata russa a Tel Aviv per protestare contro l’invasione dell’Ucraina. ”Fermate Putin, fermate la guerra” è uno degli altri slogan che si leggono sui cartelloni esposti dai manifestanti, come si vede dalle immagini trasmesse da ‘Channel 13’. Molti manifestanti di origini ucraine hanno contestato, oltre all’aggressione russa, anche la posizione del governo di Israele considerata eccessivamente soft.

ORE 18.31 – Nel suo intervento alla Camera dei Comuni il premier Boris Johnson ha annunciato le sanzioni economiche “più ampie e severe ai viste” contro la Russia di Vladimir Putin. Tra le misure illustrate dal premier, il totale congelamento degli asset della banca statale russa VBT e “l’esclusione totale” delle banche russe dal sistema finanziario britannico, “il più grande d’Europa”. Sottolineando che “metà” del commercio russo viene gestito in dollari e sterline, Johnson ha annunciato che “gli Stati Uniti stanno prendendo misure simili”.

ORE 18.26 – “Capiamo tutti, voi e io, il mondo in cui viviamo e siamo tutti preparati, in un modo o nell’altro, per quello che sta accadendo in termini di politiche sanzionatorie e di restrizioni”, ha dichiarato il Presidente russo, Vladimir Putin, rivolgendosi ai rappresentanti delle principali aziende del Paese convocati al Cremlino questo pomeriggio, poche ore dopo l’inizio dell’intervento militare contro l’Ucraina. “Quello che sta accadendo è una azione forzata. Ma non ci hanno lasciato la possibilità di fare altrimenti. I rischi per la sicurezza creati erano tali che è stato impossibile rispondere con altri mezzi”, ha spiegato Putin.

ORE 18.21 – Joe Biden ritarda il suo nuovo intervento oggi alla Casa Bianca sull’attacco della Russia all’Ucraina. Il presidente parlerà alle 13.30, le 19.30 in Italia, rendono noto dalla Casa Bianca che prima avevano dato le 12.30 come orario.

ORE 18. 16 – Gli ucraini stanno mettendo in campo “una feroce difesa delle loro famiglie e del loro Paese”. Lo ha riferito il premier Boris Johnson nel suo intervento ai Comuni, nel quale ha ribadito la dura condanna dell’invasione russa. Vladimir Putin, ha detto Johnson, ‘Non sarà mai in grado di lavare il sangue dell’Ucraina dalle sue mani” e ora “lo vediamo per quello che è, un aggressore macchiato di sangue che crede nelle conquiste imperiali”.

ORE 18.11 – “Le forze russe basate in Bielorussia stanno avanzando verso Kiev”. Lo riferisce un aggiornamento dell’intelligence britannica, secondo quanto riferito dall’account Twitter del ministero della Difesa di Londra. L’intelligence ha quindi confermato che la Russia ha condotto un raid su una base aerea alla periferia di Kiev, aggiungendo che le forze ucraine stanno opponendosi con forza e ancora controllano le città chiave. “Numerose vittime si contano in entrambi gli schieramenti”, aggiunge l’intelligence.

ORE 18.06 – La Gran Bretagna sta mettendo in atto “provocazioni militari” nel Mar Nero, denuncia la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ricordando l’incidente dello scorso giugno, quando una nave da guerra britannica aveva sfiorato le acque territoriali di Mosca al largo della Crimea.

ORE 18 – Matteo Salvini sta incontrando la segreteria della Lega per fare il punto della situazione ucraina. Partecipano, in presenza o in collegamento, i capigruppo, i vicesegretari, i governatori, il responsabile del Dipartimento Esteri Lorenzo Fontana. Lo rende noto la Lega.

ORE 17.55 – “Chiediamo agli altri Stati di non seguire la decisione illegale della Russia di proclamare l’indipendenza di queste entità”. E’ quanto affermano i leader del G7 nella dichiarazione diffusa alla conclusione del loro vertice in videoconferenza ribadendo “la più forte condanna” per la decisione di Vladimir Putin di riconoscere le auto proclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk come indipendenti.

ORE 17.50 – L’invasione russa dell’Ucraina avrà “conseguenze di vasta portata e non può restare impunita”. Lo ha dichiarato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, in un discorso al Paese nel quale ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a “porre fine immediatamente alle ostilità e revocare” il riconoscimento delle regioni separatiste di Luhansk e Donetsk. A proposito delle sanzioni, Sanchez ha spiegato che il Consiglio dell’Ue si riunirà nelle prossime ore “per definire la sua risposta a questa flagrante violazione del diritto internazionale”.

ORE 17.43 – La Russia “è sempre pronta a un dialogo che ci riporti alla giustizia e ai principi della Carta delle Nazioni Unite”. Lo ha detto il capo della diplomazia russa, Serghei Lavrov, riportato dal sito del ministero degli Esteri di Mosca, partecipando a un incontro con una delegazione pakistana. “I nostri amici occidentali non rispettano il diritto internazionale e cercano di distruggerlo” ha affermato il ministro ricordando di avere nelle scorse settimane “avuto discussioni tese e dettagliate con i nostri colleghi americani e altri membri della NATO: speriamo che ci sia ancora la possibilità di tornare al diritto e agli obblighi internazionali”.

ORE 17.40 – “La Russia resta parte dell’economia mondiale”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in risposta alle sanzioni decise dall’Occidente per l’invasione dell’Ucraina.

ORE 17.36 – “Questo attacco non provocato e completamente non giustificato allo stato democratico dell’Ucraina è stato preceduto da false affermazioni e accuse infondate”. Così i leader del G7 si dichiarano “sconvolti” nel “condannare l’aggressione militare in vasta scala” della Russia all’Ucraina, “condotta in parte dal territorio della Bielorussia”, nella dichiarazione diffusa dopo il loro vertice in videoconferenza.

ORE 17.21 – “Il presidente Putin ha riportato la guerra nel continente europeo. Si è messo dalla parte sbagliata della storia”. E’ quanto affermano i leader del G7, nella dichiarazione diffusa dopo il loro vertice in video conferenza sulla crisi in Ucraina.

ORE 17.13 – Sono più di quattromila gli ucraini che solo oggi hanno varcato il confine con la Moldavia, dove il governo ha allestito tende e si è preparato ad accogliere i profughi. Lo ha detto la presidente moldava Maia Sandu su Twitter annunciando che ”i nostri confini sono aperti ai cittadini ucraini che hanno bisogno di un passaggio sicuro o di restare”.