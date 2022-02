Ucraina: via ai negoziati Kiev-Mosca in Bielorussia

Kiev prepara la domanda di adesione alla Ue

Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l’Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca, nell’ area del fiume Pripyat.

I colloqui, precisano le agenzie russe, sono iniziati in una località sulla riva del fiume Prypyat, al confine tra l’Ucraina e la Bielorussia.

l’Ucraina chiede il “cessate il fuoco immediato” e il ritiro delle truppe russe. “Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina”, ha detto il presidente ucraino Zelensky in una conversazione telefonica con il premier britannico Johnson. Ed ha aggiunto di avere avuto anche una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Zelensky ha esortato i soldati russi a deporre le armi.

“Il governo ucraino – ha detto il presidente del Consiglio Ue – sta preparando la richiesta ufficiale per aderire all’Ue. Ciò vuol dire che la Commissione dovrà prendere una posizione ufficiale” a seguito del ricevimento della richiesta e “significa che anche il Consiglio Ue dovrà prendere posizione. Io penso che il dibattito ci sarà molto presto”. Poche ore fa il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di volere chiedere l’adesione immediata all’Ue.

Quella appena trascorsa è stata la quinta notte di guerra in Ucraina, dove hanno risuonato le sirene d’allarme, mentre si susseguivano esplosioni, incendi e fughe nei rifugi. Attacchi segnalati su Kiev e Kharkiv, tutti respinti secondo fonti ucraine. Un missile russo – scrivono i media ucraini – su un condominio, un asilo e un negozio nel centro di Chernihiv, con un incendio. Bombardamenti ha pure denunciato la Russia nel Donbass, “i peggiori degli ultimi mesi”, “con vittime civili e infrastrutture danneggiate”.

La cronaca registra inoltre la fuga dagli arresti domiciliari, dove era con l’accusa di aver sostenuto i separatisti del Donbass, dell’ oligarca amico di Putin Viktor Medvedchuk, considerato il suo uomo a Kiev. Leader del partito Piattaforma di opposizione, attivo in molti campi tra cui energia e media, è considerato tra i possibili candidati alla guida di un governo fantoccio se la Russia dovesse conquistare Kiev.

Compattandosi al fianco di Kiev l’Europa accelera con una nuova raffica di sanzioni dirette a colpire la Russia, ai cui voli chiude anche i cieli. E la portavoce del ministero degli Esteri russo protesta contro tale chiusura, a causa della quale il ministro Lavrov non potrà partecipare alla sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, a Ginevra tra oggi e domani. Intanto la Farnesina “raccomanda fortemente ai connazionali presenti in Russia a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia”. Dall’Italia pieno appoggio alle misure decise da Bruxelles: “L’aggressione dell’Ucraina è un atto barbaro e una minaccia per tutta l’Europa” che “deve reagire con la massima fermezza”, ha detto ieri il premier Draghi. La cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari all’ Ucraina arriverà già oggi in Consiglio dei Ministri. Nuovi aiuti che andranno ad integrare i contenuti del decreto approvato il 25 febbraio. E sul fronte energia, il governo approverà una norma che, in caso di vera crisi nelle forniture di gas, consenta di usare temporaneamente le centrali a carbone. “Oggi non è pensabile dividersi, qualsiasi richiesta Draghi porti oggi la appoggeremo”, annuncia Salvini.