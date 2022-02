Vaccinazioni anti-covid:  all’open day pediatrico di sabato 5 febbraio ai centri vaccinali si accede liberamente senza prenotazione

Somministrazioni negli hub di Parma e Langhirano ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. L’iniziativa è promossa dalla Regione Emilia-Romagna la stessa data in tutte le province

Dopo le positive esperienze del 16 e 30 gennaio scorsi, sabato 5 febbraio si replica con una nuova giornata regionale dedicata alle vaccinazioni contro il coronavirus peri bambini dai 5 agli 11 anni.

Si tratta ancora una volta di un’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna ed organizzata dalle Aziende sanitarie, da Piacenza a Rimini, e destinata a diventare un appuntamento fisso dei sabati dei prossimi mesi. Importante novità, per questo open day, è l’accesso libero: non sarà infatti necessaria la prenotazione, e tutti i bambini in età pediatrica potranno accedere direttamente agli hub vaccinali per ottenere il ciclo primario(prima e seconda dose) di immunizzazione.

Sabato saranno due i centri della nostra provincia pronti ad effettuare le somministrazioni ai bimbi con questa modalità: l’hub di Parma e quello di Langhirano. Nel centro cittadino di via Mantova 68, operativo dalle 7.30 alle 13.30, saranno riservate per il libero accesso 360 dosi, mentre alla Casa della salute di Langhirano di via Roma 42 saranno disponibili 240 dosi, con orario dalle 14.30 alle 20.30.

“Con questi open day ad accesso diretto – spiega la direttrice del Dipartimento cure primarie del Distretto Sud-est dell’Azienda Usl di Parma e referente per la campagna vaccinale rivolta alla popolazione pediatrica, Nicoletta Piazza – vogliamo agevolare il più possibile le famiglie. Vaccinare i bambini significa proteggerli dalla malattia, ma soprattutto permette loro di frequentare con maggiore sicurezza la scuola e condurre una vita sociale più serena, così importante per il loro sviluppo psichico e della personalità in questa fase della vita”.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE

Il giorno della vaccinazione è necessaria la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci. E’ inoltre necessario presentare il foglio di anamnesi ed il consenso informato (nel caso di minori deve essere firmato da entrambi i genitori), oltre ad un documento di riconoscimento. La modulistica è disponibile sul sito dell’Ausl e anche al centro vaccinale.