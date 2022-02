VENTI MILIONI PER IL PONTE VERDI DI RAGAZZOLA

ZANICHELLI (M5S): “UN GRAZIE ALL’EX MINISTRO TONINELLI. LA MANUTENZIONE PRIORITÀPER IL NOSTRO TERRITORIO MA LA POLITICA LOCALE PARLA SOLTANTO DI NUOVI PROGETTI INUTILI, COSTOSI ED INQUINANTI”

Parma, 25 febbraio 2022

Rinforzo delle pile, impermeabilizzazione dell’impalcato e sistemazione dei guardrail e dei marciapiedi di servizio: il ponte Verdi sul Po di Ragazzola, nel comune di Roccabianca si avvia ad affrontare indispensabili lavori di rafforzamento e adeguamento grazie al finanziamento ministeriale di 20 milioni di euro complessivi, stanziato nell’ambito dei fondi per i ponti del Bacino del Po. La notizia è stata confermata qualche giorno fa, nel corso di un sopralluogo al ponte a cui hanno partecipato il Presidente della Provincia Andrea Massari, i sindaci di Roccabianca Alessandro Gattara e di Polesine Zibello Massimo Spigaroli, oltre a dirigenti tecnici della Provincia.

“Si tratta di un importante passo in avanti in direzione di quella manutenzione delle infrastrutture che il M5S da anni ritiene un elemento centrale di un’efficace politica del territorio e per impedire che a Roccabianca succeda quello che è successo a Colorno qualche anno fa con la chiusura del ponte sul Po”, commenta il deputato emiliano pentastellato Davide Zanichelli. “Ricordiamo però che questo intervento sul ponte Verdi, i cui lavori dovrebbero partire nell’estate del prossimo anno, è stato reso possibile esclusivamente grazie al piano di manutenzione e ricostruzione dei ponti del Bacino del Po, ideato dall’allora ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli nel 2018, che ottenne a questo fine 250 milioni di euro. Il piano da allora è proseguito e proseguirà fino ulteriormente al 2029 grazie anche ad ulteriori fondi da implementare, come avevo chiesto in un ordine del giorno da me presentato in aula alla Camera lo scorso 30 dicembre”.

“Ha ragione il Presidente della Provincia Massari a sottolineare come siano “numerosissime le strutture che scontano il fatto che negli anni ’80 quando sono state realizzate non vi era una cultura della manutenzione e oggi ci troviamo con danni enormi, difficili da recuperare”. Gli esempi di crolli, chiusure, interruzioni del traffico dovuti alla cattiva condizione dei ponti del nostro territorio”, prosegue Zanichelli, “non mancano certamente e solo pochi mesi fa hanno riguardato proprio il ponte Verdi, che già aveva subito una chiusura nel 2020”.

“Tuttavia, una domanda rivolta alla politica sorge spontanea. Come mai, a pochi mesi dalle amministrative di Parma, le forze politiche che hanno iniziato e presentare i loro programmi dibattono insistentemente di nuove infrastrutture da realizzare, spesso costose, di dimensioni eccessive, poco sostenibili sia sul piano economico che su quello ambientale, dall’aeroporto cargo alle ipotesi Alta Velocità in Fiera e Autostrade come la TiBre, e invece non citano quasi mai la necessità di concentrarsi sulla manutenzione e il recupero delle infrastrutture esistenti, che sembrano interessare solo il M5S?”.

“Eppure, la “cultura della manutenzione”, per usare le parole di Massari, è proprio l’obiettivo più urgente che dobbiamo porci: manutenzione e recupero, uniti a nuovi investimenti, penso al potenziamento del trasporto su rotaia, sono le chiavi per migliorare la vita dei cittadini in tempi relativamente rapidi, a costi contenuti e tutelando allo stesso tempo l’ambiente. È ora che la politica ne riprenda a parlare subito, invece di rincorrere progetti che fanno gli interessi non dei cittadini ma solo della filiera delle costruzioni e del consumo di suolo”, conclude il parlamentare pentastellato.