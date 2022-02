Weekend di appuntamenti con la Piccola Compagnia Dammacco al Teatro Europa

eUROPA tEATRI

Sabato 19 gennaio 2022 – ore 21.00

Domenica 20 gennaio 2022 – ore 18.00

Teatro Europa

via Oradour 14

PASSI ATTRAVERSO LA FINE DEL MONDO

–

SPEZZATO E’ IL CUORE DELLA BELLEZZA

Parma 14 febbraio 2022, Doppio appuntamento questo fine settimana al Teatro Europa di Parma. In scena la Piccola Compagnia Dammacco, da anni ospite del teatro con i suoi spettacoli.

Sabato 19 febbraio alle ore 21.00 in scena il reading “Passi attraverso la fine del mondo” – Lettura de La buona educazione terzo passo della Trilogia La fine del mondo.

A seguire si terrà l’incontro con Mariano Dammacco e Serena Balivo, condotto da Gerardo Guccini, docente di Drammaturgia presso l’Università di Bologna e attento osservatore delle interazioni fra testo e spettacolo sia nelle esperienze storiche che in quelle contemporanee.

Domenica 20 febbraio invece, alle ore 18.00, in scena lo spettacolo “Spezzato è il cuore della bellezza”, con Serena Balivo (Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica) e Erica Galante.

Lo spettacolo racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso, lui, lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo. In scena, Serena Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della storia e accanto a lei appare, agita da Erica Galante, la figura muta dell’uomo al centro del triangolo amoroso in uno scenario onirico. Il lavoro di creazione della compagnia è partito da alcune domande sull’amore e su come questo sentimento, fondamentale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, tradire i desideri e le aspettative di chi lo vive.

“Dietro un minuscolo paravento, Serena Balivo si cambia rapidamente per trasformarsi nelle due donne che alternativamente e specularmente raccontano un triangolo amoroso dai toni tragicomici. Spezzato è il cuore della bellezza della Piccola Compagnia Dammacco è un perfetto dispositivo drammaturgico e una potente prova d’attrice. La Balivo passa con disinvoltura da una figura femminile all’altra, incarnando il tormento doloroso della donna tradita e la seduzione volitiva dell’amante. Per la prima, ubriaca di gelosia e sempre in nero, trova modulazioni basse e toni rauchi, movenze inquiete e battute sarcastiche. Per la seconda, bionda e in abiti chiari, accenti più frivoli e pose composte, sottili provocazioni e seducenti banalità”.

(Fernando Marchiori per ateatro.it)

Ingresso spettacolo intero 12 euro; ridotto 10 euro (under 18, over 65, universitari, soci Coop, Avis, Colser-Aurora Domus, Parma card).

Accesso consentito con super green pass. Mascherina ffp2 obbligatoria, secondo le normative vigenti. La prenotazione è consigliata.

INFO

Europa Teatri

Via Oradour, 14 Parma

0521.243377

europateatri.pr@gmail.com

www.europateatri.it