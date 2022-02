Whitney Houston, 10 anni fa la tragica fine di un’icona

Dieci anni fa scompariva una delle voci più straordinarie di tutti i tempi. Era l’11 febbraio del 2012 quando Whitney Houston, a soli 48 anni, veniva trovata morta in una stanza d’albergo a Beverly Hills. La causa del decesso fu attribuita all’annegamento accidentale nella vasca da bagno in seguito ad un’eccessiva assunzione di droghe combinata all’aterosclerosi. Al suo attivo aveva oltre 200 milioni tra album e singoli venduti, 6 Grammy e 22 American Music Awards. Una vita sotto i riflettori sin da giovanissima, fatta di grandi successi musicali, basta solo citare ‘Greatest Love of All’ (1986), ‘I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)’ (1987) e ‘ I Will Always Love You’ (1992), cover di un brano di Dolly Parton e colonna sonora del film ‘Guardia del corpo’, nel quale la Houston era co protagonista con Kevin Costner.