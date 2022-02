ZEBRE E CONAD CENTRO NORD INSIEME ANCHE NELLA STAGIONE 2021/22

RINNOVATA LA PARTNERSHIP CON L’IMPORTANTE COOPERATIVA TERRITORIALE LEADER DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA

Parma, 2 febbraio 2022 – Si rinnova anche per la stagione 2021/22 la partnership tra Zebre Rugby Club e Conad Centro Nord, una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio Nazionale Dettaglianti – leader in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata.

Il club con sede a Parma e il prestigioso marchio italiano sono da sempre attenti alla promozione di uno stile di vita sano, supportando la corretta alimentazione abbinata allo sport soprattutto tra i più giovani.

I temi della nutrizione e dell’adeguata attività motoria continueranno ad essere centrali nell’accordo di collaborazione tra la franchigia federale e Conad Centro Nord, partner tradizionalmente vicino al mondo dello sport, al tessuto, alle famiglie e all’economia locale grazie anche ai tanti investimenti ed iniziative di responsabilità sociale.

Sin dalla fondazione del club nel 2012, Conad è stata al fianco della formazione italiana che partecipa al torneo internazionale da poco ribattezzato United Rugby Championship e all’EPCR Challenge Cup. La cooperativa con sede a Campegine (RE) continuerà a sostenere il XV di coach Bradley nel suo percorso di crescita e radicamento nel comune territorio del Nord Ovest italiano.

Bisegni e compagni saranno ambasciatori della qualità e dei prodotti d’eccellenza a marchio Conad: il logo e il nome della cooperativa saranno infatti ben visibili sul tabellone pubblicitario LED collocato a favore delle telecamere dello Stadio Lanfranchi che trasmettono in chiaro le sfide internazionali delle Zebre nelle prestigiose emittenti televisive italiane e straniere.

Nell’accordo di partnership sono inoltre previste tante altre attivazioni da sviluppare grazie al coinvolgimento dei club affiliati alla “Zebre Family” e alla Cittadella del Rugby di Parma, in occasione di partite, incontri ed eventi sportivi e non solo.

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Zebre Rugby Club Carlo Checchinato: “Siamo felici di poter proseguire la nostra collaborazione con Conad Centro Nord, partner da sempre vicino al mondo delle Zebre e col quale condividiamo i valori cardine del nostro sport. A livello di club, stiamo sviluppando un percorso di consolidamento e radicamento nel territorio parmense e siamo contenti di poterlo fare anche grazie alla solida esperienza e all’eccellenza di Conad”.

Per Conad Centro Nord parla l’Amministratore delegato Ivano Ferrarini: “Da anni siamo al fianco del Club e vogliamo dare continuità a progetti per noi fondamentali quali il supporto all’attività sportiva nei giovani e la diffusione di una educazione alla corretta alimentazione. Qui abbiamo alle spalle dei club importanti sia a livello di cultura del territorio che di professionalità. Avvalerci dei loro nutrizionisti e diffondere progetti nutrizionali ci sta dando soddisfazione e siamo certi porteranno a risultati concreti”.

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale tra dettaglianti leader in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 274 punti vendita (circa 278 mila mq di superficie complessiva). La quota di mercato Conad sul territorio è del 7,43%. Conad Centro Nord ha chiuso il 2021 con un fatturato della rete di vendita di oltre 1,85 miliardi di euro, frutto dell’attività di 352 imprenditori associati e oltre 7.230 dipendenti. L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.