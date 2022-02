Zebre Rugby Club conferma la sede a Parma per la stagione 2022/2023

Parma, 22 febbraio 2022 – In riferimento al susseguirsi di voci sull’imminente trasferimento da Parma della franchigia federale, Zebre Rugby Club tiene a rassicurare sponsor, tifosi e istituzioni che almeno per tutta la stagione 2022/23 la società e la squadra continueranno ad avere in Parma il luogo delle proprie attività e delle partite casalinghe. Eventuali spostamenti successivi alla data sopra indicata competono a FIR e seguiranno certamente un iter di grande serietà istituzionale finalizzato al consolidamento della Società. Tale percorso comunque non precluderà in alcun modo la possibilità della prosecuzione delle attività a Parma anche oltre la data indicata. La Società coglie l’occasione per ripercorrere questi primi dieci mesi di lavoro per presentare i risultati ottenuti nella gestione e gli obiettivi per il medio e lungo periodo. Profilo Gestionale Le Zebre hanno consolidato una recente tradizione di gestione virtuosa delle risorse, migliorando il risultato e l’equilibrio amministrativo/finanziario e allocando nuovi investimenti nell’area tecnica, nelle strutture e nel miglioramento delle condizioni di lavoro del gruppo squadra Profilo Commerciale La raccolta di nuove sponsorizzazioni, iniziata subito dopo l’estate, ha portato un nuovo prestigioso main sponsor, il consolidamento dei rapporti con gli sponsor già esistenti e l’attivazione di contatti già convertiti o convertibili nell’immediato futuro in partnership commerciali. L’anno che si va a chiudere rappresenta per Zebre Rugby Club il miglior risultato storico in termini di prestazioni commerciali Profilo Sportivo Lavorando a stretto contatto con l’Area Tecnica dell’Alto Livello della Federazione abbiamo affrontato un rinnovamento progressivo della rosa e dello staff, impegnando risorse e progettualità per migliorare anche in corso una stagione al momento deludente e sotto le aspettative che auspichiamo possa concludersi con un miglioramento delle prestazioni sul campo e che sia la base ed il supporto per la stagione sportiva 2022-2023.