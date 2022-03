Kia EV6 è “The Car of the Year 2022”

La Kia EV6 è la vincitrice del concorso “The Car of the Year 2022” organizzato come ogni anno a Ginevra, sede del Salone più importante d’Europa (cancellato anche per questa edizione a causa del Covid come già nel 2020 e 2021). Come sempre, a votare l’auto dell’anno una giuria di 61 giornalisti automobilistici provenienti da 23 paesi, che ha selezionato il vincitore tra i sette modelli arrivati in finale alla prima votazione dello scorso novembre.

La EV6 ha vinto con 279 punti, superando Renault Mégane E-Tech Electric (265 punti), Hyundai Ioniq 5 (261), Peugeot 308 (191), Škoda Enyaq iV (185), Ford Mustang Mach-E (150) e Cupra Born (144). «È una bella sorpresa vedere la Kia EV6 ricevere questo premio. Era giunto il momento che il Marchio e il Gruppo venissero premiati, poiché hanno lavorato duramente su questa vettura. Il ritmo di progresso di Kia è davvero impressionante» ha dichiarato il presidente della giuria Frank Janssen dopo aver annunciato i risultati.

Per Kia è il primo successo al premio Car of the Year: in passato altri suoi modelli erano arrivati in finale, ma nessuno aveva mai vinto. Nel 2019 il produttore coreano ha conquistato il suo unico podio con la Ceed, posizionatasi terza dietro all’Alpine A110 e alla vincitrice Jaguar I-Pace. Kia diventa così la 22ª Casa automobilistica, nonché il primo Marchio coreano, a vincere il titolo di Auto dell’anno. Come nei due anni precedenti la cerimonia di premiazione è stata trasmessa in live streaming.

Il tradizionale evento in presenza dovrebbe tornare nel 2023 secondo Sandro Mesquita, CEO di GIMS: «Stiamo lavorando duramente per garantire che la prossima edizione del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra possa svolgersi nel 2023. La cerimonia “The Car of the Year” riacquisterà il suo ruolo di evento di apertura dei Press Days, soprattutto perché celebrerà il suo 60 ° vincitore l’anno prossimo».