La periferia: un “paesaggio” da raccontare

Manifesto per San Leonardo stavolta scrive all’amministrazione di Parma per chiedere la valorizzazione del patrimonio culturale di periferia, troppo spesso dimenticato. Qui la lettera:

Assessore GUERRA

e p.c. CCV SAN LEONARDO – CCV CORTILE SAN MARTINO

e P.C. CONS COMUNALE

Facciamo seguito alla nostra precedente del 19/1/2021 ancora in attesa di riscontro, di seguito per pronta consultazione.

Nei giorni scorsi abbiamo partecipato ad una camminata nei Quartieri San Leonardo e Cortile San Martino che ci ha offerto l’occasione di “calpestare” strade ricche di storia (non solo di quella industriale): dall’origine dei nomi delle vie, ai “castelli” del nostro territorio come Villa Arnholt e la sua torre di guardia del 1200, oppure Villa (già) Bertioli del ‘700 oppure alla stupenda (seppur disastrata) Villa Passeri con la Cappella del “Quartiere del Cristo”, alla Chiesa di Ugozzolo.

“Storia” che rende questo territorio ricco di testimonianze di grande valore, spesso tramandata per via orale e per le quali risulta difficile, almeno al semplice cittadino, dare un conforto documentale.

Proprio questa ricchezza avrebbe dovuto essere tenuta presente da questa ex- Città della Cultura ed il suo assessorato in primis avrebbe dovuto porre maggiore attenzione alle periferie, rendendo “culturalmente interessante” anche delle semplici camminate, collocando anche qui i cartelli culturali che sono stati collocati solo in centro.

Dalla Chiesa di San Leonardo, all’Ex-Oratorio San Rocco, alla Villa Romana ed al Decumano Centuriale per non scomodare la famosa Abbazia di Valserena, si può dare vita ad una cultura di strada che non si limiti agli stendardi “gialli” (che rammentiamo sono stati collocati solo fino a via Bodoni) ed ad eventi di periferia che onestamente facciamo fatica a menzionare.

La storia e la cultura, così come la rigenerazione urbana, passano anche dalle periferie e dalla campagna urbanizzata!!

Restiamo in attesa di suo cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.