Pechino: al via cerimonia d’apertura Paralimpiadi invernali

A seguito della decisione del Comitato internazionale paralimpico, non parteciperanno a questi Giochi gli atleti russi e bielorussi a seguito dell’invasione dell’Ucraina . La delegazione italiana, che da Pechino raccoglierà il testimone in vista di Milano-Cortina 2026, è capitanata dal portabandiera Giacomo Bertagnolli, sciatore ipovedente forte dei due ori, dell’argento e del bronzo vinti a PyeongChang nel 2018.

Xi Jinping in tribuna, il pubblico sugli spalti, al ‘Nido d’Uccello’ ha preso il via la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 .

Doveva essere una festa globale, la cerimonia di apertura delle 13/e Paralimpiadi invernali ma la guerra in Ucraina cambierà in maniera drammatica non solo lo scenario nella lontana Cina ma anche i protagonisti, dopo l’esclusione dai Giochi degli atleti russi e bielorussi. C’è invece la delegazione ucraina, il cui arrivo in Cina è stato definito un ‘miracolo’ dal presidente del comitato paralimpico di Kiev, Valeriy Sushkevych, il quale ha messo l’accento sulle tante manifestazioni di solidarietà ricevute.

Le competizioni cominceranno domani e andranno avanti fino a domenica 13 marzo, quando si terrà anche la cerimonia di chiusura. Tre le sedi di gare, come nei Giochi invernali conclusisi da poco, divise tra Pechino e le località montane di Yanqing e Zhangjiakou. Uguali sono anche le rigidissime norme anti-covid imposte dalle autorità cinesi, tra controlli continui e ‘bolle’ impenetrabili nei tre villaggi, nelle sedi di gara e lungo i tragitti che li uniscono. Come avvenuto nei Giochi invernali, nella cui attesa di parlava solamente di Covid, organizzatori e atleti sperano che con l’inizio della gare lo sport abbia il sopravvento, anche se non sarà così per gli 83 atleti russi e bielorussi, ai quali il presidente del comitato paralimpico internazionale, Andrew Parsons, ha espresso il proprio rammarico.