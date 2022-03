Proprio così… Putin, un altro folle che crede di essere Dio! Quest’uomo è un incosciente frustrato in procinto di perdere il potere che detiene da più di vent’anni. Il suo gradimento nel popolo russo si è ridotto ai minimi storici e adesso si sta riducendo anche nel mondo. Ma lui nella speranza di riuscire ad invertire la tendenza si gioca il tutto per tutto mostrando i muscoli all’Europa, all’America e al mondo. Ma come ogni dittatore il suo potere è a tempo e a lui ne rimane ben poco per riconquistare il suo popolo che fondamentalmente lo odia ma non osa sfidarlo per mera paura. Se escludiamo il coraggioso Aleksej Naval’nyj e i suoi seguaci, il resto del popolo è terrorizzato da Putin e dai suoi accoliti, una nazione che certamente con la sua mannaia fa strage dei suoi antagonisti, vedi Michail Borisovič Chodorkovskij, potente oligarca che osò sfidarlo apertamente dall’alto dei suoi miliardi; era stato accusato e imprigionato con scuse mostruose mai provate e dopo diversi anni di prigione, oggi è scomparso in Germania dopo essere stato costretto ad accettare la sua unica via d’uscita, la “grazia” da Putin… Oggi comunque bisogna pensare che Putin vuole la guerra e chiunque vuole una guerra, si sa, è un Assassino. Chiunque ignori che una guerra fa morire non solo soldati e civili, ma centinaia di bambini che non vivranno mai la loro vita, né quelli dell’Ucraina né quelli russi. Allora chi è Putin? Che, tra l’altro, vuole comunque questa guerra! Di fronte a questo, chi si macchierà di questi crimini di questi assassini non è certamente meglio di Hitler e meriterebbe di essere lui stesso annientato. Putin… chi è? non è certamente meglio di Hitler, anzi, molto ma molto peggio, un vero criminale che nonostante la conoscenza della storia passata la ignora e con scuse inesistenti cerca con tutta la sua volontà la guerra. Ora sia l’Europa sia l’America dovrebbero dargli quello che questo comportamento merita, anche se c’è da augurarsi che la diplomazia abbia il sopravvento nonostante un comportamento del genere non lo meriti. Putin è un mentecatto che non si rende conto di quello che sta facendo, ma i russi che vogliono la pace dovrebbero unirsi e eliminarlo, perché quest’uomo non merita di comandare il popolo russo che tutto vuole all’infuori che uccidere dei civili e dei bambini. Putin non si rende conto di quello che sta facendo al suo stesso popolo né delle conseguenze che gli procurerà. “Sei un dittatore e farai la fine che tutti i dittatori hanno fatto fino ad oggi; torna sui tuoi passi se hai un minimo d’amore verso il tuo popolo, sei ancora in tempo, la guerra porta solo guerra e genera solo morti”, chiunque vorrebbe urlargli contro. A Putin e ai suoi famigliari bisognerebbe far vivere le stesse sofferenze che a causa sua stanno vivendo le famiglie ucraine. Adesso è guerra, l’ha ordinata stanotte, si vedono video di luoghi in fiamme in varie zone nelle città ucraine e si sentono esplosioni; oramai è difficile tornare indietro e presto cominceremo a contare i morti, e tutto questo per cosa? Per ubbidire ad un altro esaltato che crede di essere il dio in terra, mentre è solo un miserabile uomo frustato dal suo potere che fra qualche anno morirà o di vecchia o per mano di qualcuno folle quanto lui per buona pace dell’intera umanità. Intanto bambini, donne e uomini civili, inermi, muoiono.

Marcello Valentino