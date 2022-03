TORNANO I JAMS

DA LUNEDI’ 7 MARZO LA QUARTA STAGIONE IN ONDA SU RAI GULP

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, ALLE 20.15

I Jams sono tornati e quest’anno non solo affronteranno il primo esame della loro vita, quello di terza media, e nuove sfide che metteranno a dura prova la loro amicizia. Da lunedì 7 marzo, alle 20.15, su su Rai Gulp la quarta stagione di Jams #amiciziaquellavera, la pluripremiata live action per ragazzi coprodotta da Rai Ragazzi e Stand By Me. La serie sarà proposta dal lunedì al venerdì. Gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay.

L’inclusione nel gruppo di Dario, un ragazzo con disabilità che anche dalla sedia a rotelle riesce a giocare a tennis con successo, l’impegno di Charlene per l’uguaglianza di genere, il tema della dipendenza dal gioco online, coinvolgeranno da vicino tutto il gruppo storico di amici.

Nel corso delle venti puntate sarà raccontato l’anno più rivoluzionario e ricco di cambiamenti che Joy, Alice, Max e Stefano abbiano mai dovuto affrontare: ci saranno nuovi amici, come Dario (chiamato da tutti Smash), un ragazzo con disabilità amante del tennis e nuovi impegni, come quello di Charlene per l’uguaglianza di genere. In uno dei periodi più delicati della preadolescenza, i ragazzi dovranno capire non solo chi sono e cosa vorranno essere da grandi, ma anche l’importanza dell’altro e quanto soltanto uniti si possano davvero cambiare le cose.

La serie tv per ragazzi che per la prima volta in Italia ha parlato delle molestie sui minori, continuando poi a coniugare informazione, sensibilizzazione e intrattenimento parlando di cyberbullismo, adescamento on line e salvaguardia ambientale, anche in questa stagione affronterà un tema importante: uno dei protagonisti, che inizierà a frequentare dei ragazzi più grandi, sperimenterà la dipendenza da gioco on line. Attraverso le storie avvincenti dei Jams, ancora una volta la serie parlerà ai ragazzi per convincerli ad aprirsi, a condividere con amici e genitori i momenti difficili per superarli con maggiore consapevolezza.

“Jams” è una coproduzione Rai Ragazzi – Stand-by-me, creata da Simona Ercolani, scritta con Mariano Di Nardo, Josella Porto e Angelo Pastore, Filippo Gentili, Elizabeth De Grassi; diretta da Emanuele Pisano.