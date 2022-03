Ucraina: domani secondo round di colloqui. Si continua a combattere, colpita la torre della tv di Kiev

Le forze armate russe – riferisce la Tass – hanno annunciato che bombarderanno a Kiev le sedi dei servizi di sicurezza e del centro operativo per la guerra psicologica e mediatica.

“Lanciare un razzo nella piazza centrale di Kharkiv è stata una vera e propria azione terroristica. Così, la Russia è diventata uno stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà”, aveva detto il presidente Zelensky in un nuovo videomessaggio. Difendere la capitale Kiev rappresenta la “priorità” per l’Ucraina.

In queste ore “per la prima volta stiamo dispiegando le forze di risposta della Nato e truppe francesi sono in arrivo in Romania. Noi proteggeremo e difenderemo qualsiasi territorio della Nato. Noi siamo un ‘Alleanza difensiva. Non cerchiamo il conflitto con la Russia, che deve immediatamente fermare la guerra e tornare alla diplomazia”, ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa dalla base militare Lask, in Polonia. “La guerra di Putin ha effetti su tutti e gli Alleati della Nato sono uniti”, ha aggiunto. “La Nato non invierà truppe in Ucraina o aerei nel suo spazio aereo”. “Gli Alleati provvedono al supporto militare” per Kiev. “Non manderemo aerei in Ucraina perché si tratterebbe di un’interferenza in questa guerra”, ha confermato il presidente della Polonia Andrzej Duda.