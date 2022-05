Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone in CONCIORTO domenica 8 maggio (ore 21) a Fontanellato per “Leggere (h)a peso”

Domenica 8 maggio 2022, ore 21.00

Piazza G.Garibaldi, Fontanellato (Parma)

Ingresso libero

Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone

in

CONCIORTO

nell’ambito di

LEGGERE (H)A PESO

Festival itinerante nel mondo dei libri

un progetto di Associazione Ottotipi

in collaborazione con le Biblioteche di Fontanellato, Fontevivo, Fornovo,

Medesano, San Secondo, Soragna, Polesine-Zibello

Progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma

nell’ambito del Bando “Leggere crea indipendenza”

Domenica 8 maggio alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi a Fontanellato, Biagio Bagini e Gian Luca Carlone presentano CONCIORTO, un insolito spettacolo musicale con melanzane, carote, zucchine, cetrioli dolci, e con flauti traversi, sax e chitarre. Un vero e proprio “live in the garden” che conclude la prima giornata, dedicata al tema natura, di LEGGERE (H)A PESO, Festival itinerante nel mondo dei libri, progetto di promozione alla lettura, ideato e promosso dall’Associazione Ottotipi, in collaborazione con le Biblioteche di Fontanellato, Fontevivo, Fornovo, Medesano, San Secondo, Soragna e Polesine-Zibello, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del Bando “Leggere crea indipendenza.”

Biagio Bagini, scrittore, musicista ed autore di programmi radiofonici per Radio 2, e Gian Luigi Carlone cofondatore, saxofonista, voce, performer e compositore della Banda Osiris, noto gruppo teatral-musicale, realizzano un concerto di ortaggi suonati dal vivo dove la Natura (le verdure dell’orto) incontra la tecnologia (la scheda Arduino-Ototo) e tramite l’elemento umano produce suono, voci, musica e per esteso un’esperienza artistica in una sintesi poetica e comica. Ma quando l’ortista (orticoltore-musicista) ci mette mano produce canzoni indie-pop o veggie-funk e racconta l’orto, il proprio (con composizioni originali) e quello di altri (con brani di Byrne, Truffaut, Albarn etc).

«Con l’elettronica suoniamo le verdure – rivela il duo – le raccontiamo e le cantiamo. Leggiamo i racconti degli orti degli altri, parliamo di un mondo dove si coltivano idee e note musicali».

Ingresso libero.

Programma al sito: www.leggereapeso.it

Informazioni

Cell. 379/1957150

Email info@ottotipi.it

FB @Leggereapeso

Ig @leggereapeso