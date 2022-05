BPER Banca è Sponsor Ufficiale del brand di moda inclusiva Iulia Barton per il lancio di una nuova collezione “Adaptive”

BPER Banca è al fianco di Iulia Barton in qualità di Official Sponsor per il lancio della prima Collezione Adaptive al mondo che sarà presentata con un evento phygital durante la prossima Milano Fashion Week a settembre.

La collezione raccoglierà tutta l’esperienza e gli anni di impegno nella moda inclusiva Iulia Barton per una nuova visione della moda che sostenga la ricerca e la creazione di una linea di abbigliamento di alta qualità e un design studiato per il comfort di tutte le persone, comprese quelle con disabilità. Un progetto di indossabilità universale che, per il lancio ufficiale, avrà al proprio fianco un nuovo sostenitore come BPER Banca, Gruppo fortemente impegnato in progetti innovativi e di sviluppo sociale.

“Da oggi annoveriamo tra i nostri sostenitori un Gruppo bancario di eccellenza nel nostro Paese. Grazie alla solidità e all’impegno sociale di BPER Banca il nostro percorso verso una moda sempre più inclusiva può avere inizio. Siamo orgogliosi di questa partnership, le due realtà condividono ideali comuni e riteniamo che gli investimenti nell’inclusione sociale a tutti livelli si traducano in avanguardie. Sono proprio quest’ultime a generare il cambiamento.” afferma Giulia Bartoccioni, CEO e Direttrice Creativa del brand.

Cristina Toselli, Responsabile Ufficio Internal Communication e Coordinatrice Team Diversity BPER Banca, ha inoltre dichiarato: “È per noi un onore poter sostenere un’iniziativa che unisce in un unico evento innovazione, sostenibilità sociale e inclusività. Il rispetto e il riconoscimento dell’unicità delle persone sono valori che ci guidano da sempre e che trovano compimento nel nostro programma di diversity e inclusion ‘A Pari Merito’ il cui obiettivo è creare le condizioni affinché le persone si sentano rispettate e a proprio agio, a prescindere da genere, età, diversa abilità, stato di salute, etnia, orientamento e identità sessuale o ideologie politiche”

La company Iulia Barton è stata fondata nel 2016 da Giulia Bartoccioni, fino al 2020 ha lavorato su donne e uomini provenienti da tutto il mondo appartenenti a contesti sociali non inclusi nel settore della moda per trasformarli in modelli professionisti e nuove icone per le passerelle internazionali. Ha generato collaborazioni con sponsor e uffici stampa realizzando Fashion Show nei Paesi più rappresentativi per la moda. Iulia Barton è stata presente in contenitori internazionali come Mercedes-Benz Fashion Week di New York e Milano Fashion Week. Dal 2022 diventa brand inclusivo, adaptive e sostenibile per l’ambiente con l’obiettivo di favorire una visione delle molteplicità e delle differenze come risorse preziose, coniugando al contempo sia qualità creativa che sartoriale.

BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER Banca, che raccoglie due banche territoriali (BPER Banca e Banco di Sardegna) per oltre 1.700 filiali a presidio della quasi totalità delle regioni italiane, con circa 18 mila dipendenti e oltre 4 milioni di clienti. Terzo Gruppo bancario nazionale per raccolta globale e numero di sportelli, comprende, oltre agli Istituti di credito, anche numerose società prodotto e strumentali.

La struttura distributiva di BPER Banca sulla penisola comprende oggi 9 Direzioni Territoriali per oltre 1.400 filiali.

BPER Banca opera attraverso società partecipate o joint venture in tutti i principali segmenti di mercato (corporate & investment banking, wealth management & insurance, leasing, factoring e credito al consumo) ed è in grado di offrire, grazie a una solida rete di partecipazioni e partnership, un’assistenza qualificata ai propri clienti su tutti i principali mercati internazionali.