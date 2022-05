Finale del Campionato Italiano di Sitting Volley femminile

Verso le finali del Campionato Italiano di Sitting Volley.

Tra le mura amiche della sala inferiore del Palasport sabato scorso è arrivato per la Cedacri Sitting Volley Giocoparma ASD il pass ufficiale per le finali scudetto del campionato maschile di sitting volley 2022, dopo aver fissato il punteggio sul 3 a 0 in entrambe le gare della seconda fase di qualificazione.

Un risultato salutato con grande entusiasmo dalla società, che ora partirà da Parma per giocarsi il tricolore sia con la compagine femminile che con quella maschile.

Venerdì nel tardo pomeriggio, infatti, partirà la delegazione femminile per la “final six” in programma sabato 7 domenica e 8 maggio a Cesenatico (FC).

Questa la formula: le formazioni qualificate sono state divise in due gironi da tre squadre ciascuno e si sfideranno con la formula del round robin. Le prime classificate di ciascun raggruppamento accederanno direttamente alla semifinale. Le seconde e terze classificate, invece, giocheranno le sfide incrociate per decretare le restanti due semifinaliste. Successivamente la manifestazione continuerà con le semifinali e le finali per le medaglie in programma nella mattinata di domenica 8 maggio.

“Ci scontreremo con squadre molto forti e dovremo dare più del massimo – commenta Fabio Marmiroli, allenatore – Non ho molte parole da spendere in questo momento, se non spronare le ragazze a scendere in campo e giocare al meglio.”

Sarà possibile assistere in presenza alle partite della “final six” femminile del Campionato Italiano di Sitting Volley, con mascherina FFP2, presso il centro sportivo di Bagnarola, Cesenatico (FC).

Le finali 1° e 2° posto saranno in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV.

Fase finale del Campionato Italiano Femminile

Le squadre qualificate: Dream Volley Pisa, Diasorin Fenera Chieri ’76, Volley Club Cesena, Cedacri sitting volley Giocoparma ASD, Sport Acedemy 360 Roma, Nola Città dei Gigli.

I gironi

Pool A: Cedacri Sitting Volley Giocoparma ASD, Diasorin Fenera Sitting Volley Chieri ’76, Nola Città dei Gigli

Pool B: Roma SportAcedemy 360, Volley Club Cesena, Dream Volley Pisa

Il programma gare

Sabato 7 Maggio

Fase a gironi

Ore 9.30 Cedacri Sitting Volley Giocoparma ASD – Diasorin Fenera Chieri ’76 (campo 1) e Sport Acedemy 360 Roma – Volley Club Cesena (campo 2);

ore 11:30 Diasorin Fenera Chieri ’76 – Nola Città dei Gigli (campo 1);

ore 11:45 Volley Club Cesena – Dream Volley Pisa (campo 2);

ore 15 Nola Città dei Gigli – Cedacri sitting volley Giocoparma ASD (campo 1) e Dream Volley Pisa – Sport Acedemy 360 Roma (campo 2)

Quarti di finale ore 18 e ore 18.15

Domenica 8 Maggio

Semifinali 1°-4° posto (ore 8.30)

Finale 5°-6° posto (ore 10.15)

Finale 3°-4 posto (ore 10.30)

Finale 1°-2° posto (ore 12)