ANNUNCIATO IL CALENDARIO DELLO UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP 2022/23

LE ZEBRE APRIRANNO LA STAGIONE IL TERZO FINE SETTIMANA DI SETTEMBRE A PARMA CONTRO GLI IRLANDESI DEL LEINSTER

Parma, 28 luglio 2022 – Sette settimane separano le Zebre dal calcio di inizio dello United Rugby Championship. Questa mattina il comitato organizzatore del prestigioso torneo internazionale ha annunciato i weekend di gioco delle 18 giornate della stagione regolare che vedranno il XV del Nord Ovest competere da metà settembre a fine aprile contro il meglio del rugby europeo e sudafricano.

Date e orari delle partite verranno comunicati a inizio agosto, a seguito dei consueti accordi con le emittenti televisive partner.

La formula della competizione è rimasta invariata: proprio come l’anno scorso, la franchigia parmigiana è stata inserita nel girone italo-scozzese in compagnia dei cugini del Benetton Rugby, dell’Edinburgh Rugby e dei Glasgow Warriors. Nel corso della stagione regolare le Zebre sfideranno questi tre avversari in sfide di andata e ritorno, in casa e in trasferta, per aggiudicarsi il primo posto nel girone valevole per la qualificazione diretta alla massima coppa EPCR Champions Cup.

Partecipano al torneo un totale di 16 squadre provenienti da due emisferi e da cinque Paesi (Italia, Irlanda, Galles, Scozia e Sudafrica). Tutti i club, distribuiti in quattro gironi, competono in una classifica unitaria che al termine della stagione regolare determinerà le qualificazioni ai quarti di finale in base ai piazzamenti delle prime otto formazioni.

I gironi

Girone irlandese: Connacht, Leinster, Munster, Ulster

Girone gallese: Dragons, Cardiff Rugby, Ospreys, Scarlets

Girone sudafricano: Cell C Sharks, DHL Stormers, Emirates Lions e Vodacom Bulls

Girone italo-scozzese: Benetton Rugby, Edinburgh, Glasgow Warriors, Zebre Rugby Club

L’URC è una competizione in forte crescita mediatica e commerciale. Anche per questo motivo, nessuna partita sarà disputata in occasione dei test match autunnali e del Sei Nazioni 2023, con significative ricadute positive sulla spettacolarità del livello di gioco espresso in campo.

Proprio come nella passata stagione, anche quest’anno il cammino delle Zebre si aprirà a Parma con due scontri stellari. Nel terzo e nel quarto fine settimana di settembre, gli Italiani ospiteranno gli otto volte campioni del torneo del Leinster e successivamente i sudafricani Sharks del capitano degli Springboks Siya Kolisi.

Il XV di coach Roselli volerà quindi in Irlanda in casa del Munster, per far ritorno nella città ducale in vista di un’altra sfida di assoluto fascino e prestigioso: quella con i neo-campioni del torneo, gli Stormers di Città del Capo.

Sempre nel mese di ottobre le Zebre scenderanno in campo a Llanelli contro gli Scarlets, di nuovo al Lanfranchi nella gara d’andata con l’Edinburgh Rugby, quindi al Rodney Parade di Newport contro i Dragons, sconfitti lo scorso aprile.

Nei primi tre weekend di novembre il torneo si fermerà per lasciare spazio alle Autumn Nations Series. Il cammino della franchigia federale riprenderà a fine mese a Belfast in casa dei Nordirlandesi dell’Ulster e proseguirà la settimana seguente col match casalingo con i Glasgow Warriors.

Dopo la prima finestra di EPCR Challenge Cup (che vedrà le Zebre affrontare il Tolone e i Bristol Bears), è tempo dei tanto attesi derby italiani, tradizionali appuntamenti in programma a ridosso del giorno di Natale e di capodanno. La prima sfida è allo Stadio comunale di Monigo, la seconda al Lanfranchi ad inaugurare il 2023 delle Zebre.

Il fine settimana del 7 gennaio è la volta della gara di ritorno in casa dell’Edinburgh Rugby. Seguiranno quindi altri due turni di stop per la seconda finestra di coppa, quindi la sfida del Lanfranchi con i Gallesi Ospreys.

Con l’inizio del Sei Nazioni 2023 il campionato si fermerà in occasione dei weekend di gioco della prestigiosa kermesse europea. In questo periodo, gli Italiani affronteranno comunque il Connacht a Parma e i Glasgow Warriors in trasferta.

A fine marzo le Zebre ospiteranno i Gallesi Cardiff Rugby, chiudendo infine la stagione regolare in Sudafrica, il fine settimana del 15 aprile in casa dei Bulls e quello del 22 aprile all’Ellis Park di Johannesburg contro gli Emirates Lions.

Martin Anayi, CEO dell’URC, ha dichiarato: “La diversità del nostro campionato, che celebriamo con tanto orgoglio, è anche la ragione dell’immensa complessità nel definire il calendario di questa seconda stagione. Si tratta di un compito monumentale, che richiede molte ore di lavoro da parte di tanti soggetti interessati, impegnati nel rendere questo campionato il migliore al mondo. Dobbiamo considerare una serie di fattori che riguardano i nostri 16 club e i cinque Paesi, ma crediamo che il nostro calendario offrirà ai tifosi il meglio del rugby ogni fine settimana. Ringrazio calorosamente tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per mettere insieme una lista di incontri spettacolari fin dal primo turno. Abbiamo visto il successo del nostro torneo culminare nella più grande delle finali nella passata stagione e non vediamo l’ora di continuare questo viaggio con i nostri fan e con i nostri stakeholder per un altro anno entusiasmante di rugby mondiale”.

Il calendario delle Zebre nello United Rugby Championship 2022/23:*

16/17/18 settembre – Zebre Rugby Club v Leinster

23/24/25 settembre – Zebre Rugby Club v Cell C Sharks

30/31 settembre/1 ottobre – Munster v Zebre Rugby Club

7/8/9 ottobre – Zebre Rugby Club v DHL Stormers

14/15/16 ottobre – Scarlets v Zebre Rugby Club

21/22/23 ottobre – Zebre Rugby Club v Edinburgh Rugby

28/29/30 ottobre – Dragons v Zebre Rugby Club

25/26/27 novembre – Ulster v Zebre Rugby Club

2/3/4 dicembre – Zebre Rugby Club v Glasgow Warriors

23/24/25 dicembre – Benetton Rugby v Zebre Rugby Club

30/31 dicembre/1 gennaio – Zebre Rugby Club v Benetton Rugby

6/7/8 gennaio – Edinburgh Rugby v Zebre Rugby Club

27/28/29 gennaio – Zebre Rugby Club v Ospreys

17/18/19 febbraio – Zebre Rugby Club v Connacht

3/4/5 marzo – Glasgow Warriors v Zebre Rugby Club

24/25/26 marzo – Zebre Rugby Club v Cardiff Rugby

14/15/16 aprile – Vodacom Bulls v Zebre Rugby Club

21/22/23 aprile – Emirates Lions v Zebre Rugby Club

*date e orari delle partite verranno comunicati a inizio agosto, a seguito dei consueti accordi con le emittenti televisive partner