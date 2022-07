BERTOLANI COSTRUZIONI INSIEME A ZEBRE RUGBY CLUB PER LA STAGIONE 2022/23

Parma, 15 luglio 2022 – La stagione 2022/23 del progetto tecnico e societario di Zebre Rugby Club si arricchisce di un nuovo prestigioso partner: Bertolani Costruzioni, leader nel settore avanzato delle costruzioni. Gli obiettivi sono alti e legati alla visione di fare del progetto Zebre un centro di relazioni territoriali ed extra territoriali utili a far crescere non solo il movimento sportivo, ma anche il propellente business aziendale animato dai sani valori di cui il rugby è da sempre testimonial. La visione di Alessandro Bertolani, Founder & CEO di Bertolani Costruzioni, è chiara: “Il rugby è uno degli strumenti più entusiasmanti ed efficaci per lavorare con il potenziale umano aziendale. Viene utilizzato come metafora del “lavoro di squadra” perché è uno sport dove lo spirito di sacrificio e la collaborazione sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi. Il progetto Zebre mi ha entusiasmato proprio perché insieme a Michele Dalai ho ritrovato lo spirito che da sempre mi appassiona ed una motivazione che parte dai giovani per costruire qualcosa di grande.” Le dichiarazioni dell’Amministratore Unico di Zebre Rugby Club Michele Dalai: “Alessandro Bertolani è qualcosa di più di uno sponsor, in pochi mesi è diventato parte integrante delle Zebre, è presente in molte delle nostre iniziative e ci sta aiutando a migliorare le strutture e le procedure del Club. Da imprenditore coraggioso e con grande visione, ha capito che anche noi siamo un cantiere pieno di potenziale, una nuova casa da costruire. Lo ringrazio del tempo, dell’attenzione e del supporto e sono felicissimo del suo ingresso nel bellissimo gruppo di sostenitori della società e della squadra”. Bertolani Costruzioni www.bertolanicostruzioni.com è una realtà aziendale composta da divisioni specializzate in settori avanzati dell’edilizia. Fondata nel 1996, l’azienda con sede a Borgocarbonara (MN) integra una storia di esperienze e competenze qualificate con i più moderni strumenti e software di supporto, progettando e sviluppando soluzioni innovative per offrire la migliore espressione tecnica, amministrativa, logistica ed esecutiva possibile. Tecnica, passione, motivazione, efficacia e cura dei dettagli sono solo alcuni dei valori che accomunano le Zebre con l’impresa mantovana, realtà leader nel suo settore grazie all’implementazione di metodologie all’avanguardia, come l’approccio BIM (Building Information Modeling) che consente di gestire in maniera digitale i flussi informativi di un progetto attraverso la condivisione dei dati e l’utilizzo di appositi modelli grafici e informativi. Bertolani Costruzioni è una storia di sogni, sfide, evoluzioni e traguardi; il partner ideale con cui condividere un ambizioso percorso di crescita e affermazione. L’azienda lombarda è già impegnata in alcuni progetti di sviluppo strategico del club, in particolare negli interventi di riqualificazione degli ambienti della fisioterapia e della palestra della Cittadella del Rugby di Parma, centro sportivo d’eccellenza in gestione alla Federazione Italiana Rugby.