Circo, spettacoli per bambini, letture e cabaret nella nuova settimana di “SPAZI D’OZIO 2022”

Da martedì 26 a venerdì 29 luglio

La calda estate parmigiana racchiude un angolo di verde dove trascorrere un po’ di tempo in allegria, rinfrancati dalla brezza serale: è la rassegna “Spazi d’Ozio”, realizzata dal Teatro del Cerchio, con il sostegno del Comune di Parma, nel parco del Centro Giovani Federale in via XXIV Maggio, 15, a Parma. Quattro gli appuntamenti da segnare anche questa settimana in agenda. Il primo, martedì 26 luglio, alle 21, porterà sul palco del Federale lo spettacolo circense “Circus Pinocchio” con Alessandra Sciancalepore e Leonardo Ventura. Questa produzione di Arterie Teatro e Tieffeu, racconta la storia del famosissimo burattino in modo estremamente delicato, ma anche vivace ed emozionante, dove attori in carne ed ossa agiranno insieme a pupazzi ed oggetti.

La stessa compagnia porterà in scena anche lo spettacolo previsto nella serata di mercoledì 27 luglio, alle 21, dal titolo ”Funghi in città – Marcovaldo”, storia simpatica e divertente di un “uomo di natura”, Marcovaldo, che riesce a trovare fra lo smog e i grattacieli di una grande città un piccolo miracolo verde dove alimentare il sogno di un “altrove”: in un’aiuola, sul viale che conduce alla fabbrica, scorge il lento e costante vibrare di vite sotterranee, i funghi, che lavorano per emergere dal sottosuolo.

Giovedì 28 luglio, alle 21.30, vedrà, invece, il secondo e ultimo appuntamento della mini-rassegna “Dietro l’angolo legge”, un ciclo di letture teatralizzate tratte dagli scritti di Giovannino Guareschi e realizzate da interpreti locali. A chiudere la settimana, venerdì 29 luglio, dalle 21, sarà ancora “Aperitivo cabaret”, con artisti di Zelig e Colorado Cafè che con battute e sketch comici animeranno il Centro Giovani Federale.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno all’aperto presso il Centro Giovani Federale in via XXIV Maggio, 15, a Parma.

Per info e biglietti contattare: info@teatrodelcerchio.it / cell.+39.351.5337070