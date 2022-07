Epaca Coldiretti Parma e Poliambulatorio PACC insieme per la tutela dei lavoratori

Epaca, Ente di Patrocinio e Assistenza per i Cittadini e l’Agricoltura, è il Patronato che si fa carico, all’interno di Coldiretti, dell’area sociale e servizi di tutela alla persona. Le sue finalità consistono nell’assistenza e nella tutela per il conseguimento di benefici previdenziali, sociali, assistenziali, in sede amministrativa e di contenzioso, dei cittadini italiani, della generalità dei lavoratori, dei pensionati, degli stranieri ed apolidi. In particolare negli ultimi anni è diventata sempre più importante e specializzata nell’assistenza in caso infortuni sul lavoro e di tutela dei diritti in ambito di malattie professionali, campo ancora poco conosciuto e di cui i lavoratori hanno poca consapevolezza.

Proprio per questo motivo Epaca ha da tempo costruito un percorso che vede al centro i lavoratori, e oggi fa un passo in più attivando un’importante collaborazione ln convenzione con il PacC, Poliambulatorio Città di Collecchio. Si tratta di una presa in carico, da parte del PacC, del singolo caso, seguendolo da vicino in tutte le fasi di diagnosi, refertazione e assistenza, con un efficientemente del sistema e riduzione dei tempi per l’espletamento degli accertamenti utili alla valutazione da parte del medico specializzato.