Il 25 luglio, oltre 400 panettoni artigianali e tradizionali in degustazione.

Dalle 20.00 a Palazzo della Pilotta sarà possibile assaggiare oltre 4 quintali del dolce impasto

L’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana presenteranno “I Nuovi Talenti del Lievito Madre”, premio dedicato ai giovani che a livello nazionale si sono distinti per la lavorazione e il rispetto per il lievito madre

L’evento è promosso dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma City of Gastronomy

Quattrocentocinquanta panettoni per circa 4 quintali di dolce impasto: l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano celebra “La Notte” più dolce dell’anno sotto il cielo di Palazzo della Pilotta, nel centro storico di Parma, e guarda al futuro con la costituzione del premio “I Nuovi Talenti del Lievito Madre”, organizzato in collaborazione con ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Il 25 luglio 2022 la Notte dei Maestri del Lievito Madre è attesa nel centro di Parma e rappresenta uno fra i più importanti e attesi appuntamenti del settore riservato a lievitisti, pasticceri, panificatori e pizzaioli italiani. L’ingresso, al costo di 5,00 € permetterà di accedere agli spazi e degustare i lievitati in esposizione. Il ricavato sarà poi devoluto a Emporio Solidale Parma, che si occupa di aiutare e sostenere persone e famiglie in difficoltà.

I Maestri lievitisti dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano daranno la possibilità di degustare i loro prodotti e far conoscere le novità estive, dimostrando che i lievitati, anche i più classici, si possono gustare tutto l’anno. L’evento, promosso dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma e Parma City of Gastronomy, farà anche da palcoscenico del premio, ideato in collaborazione con ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, dedicato ai giovani lievitisti italiani che si sono distinti sul territorio nazionale per dedizione, impegno, formazione e rispetto verso il Lievito Madre.