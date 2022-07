Manfiesto per San Leonardo scrive al Comune – la lettera

Egregio Sindaco MICHELE GUERRA

Egregi Membri Giunta Comunale

Egregi Componenti Consiglio Comunale

e p.c. CCV San Leonardo e Cortile San Martino

e p.c. Organi di Informazione loro sedi

In questi anni abbiamo avuto modo di affrontare tantissime questioni riguardanti il territorio a nord della nostra Città e non sempre le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno prestato la giusta attenzione alle problematiche evidenziate.

Problematiche che pur riguardando molti ambiti (dal verde all’inquinamento ambientale, dalle zone 30 al traffico parassitario, dalla sicurezza al degrado e, dal disagio sociale alle povertà, dal commercio alla socialità…….) hanno tutte, nella ricerca di soluzioni, una radice comune: il Bene Comune.

Per questo motivo veniamo a Voi, nuovi eletti in questa tornata elettorale e secondo il vostro ruolo, affinché possiate provvedere a redigere quanto prima una AGENDA PER SAN LEONARDO che conduca in tempi brevi alla risoluzione delle tante situazioni aperte.

Troppo lungo sarebbe qui riproporvi tutte le lettere che negli anni abbiamo inviato alle Istituzioni, agli Organi di Informazione, alle Associazioni di Categoria etc : per questo vi invitiamo a collegarvi al seguente link

dove potrete trovare un ELENCO – non esaustivo – ma sufficientemente esplicativo dal quale partire al fine di individuare obiettivi temporali che, come già detto, consentano di concretizzare risposte ai cittadini.

Ancora una volta restiamo a disposizione e, in attesa di incontrarvi personalmente, ci è gradita l’occasione per porgere un sincero augurio di “buon servizio” alla Città.

Cordiali saluti.