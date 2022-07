META: LIBERIAMO GLI ORSI POLARI DALLO ZOO DELLA PUGLIA

È di nuovo protesta per gli orsi polari rinchiusi da anni nello zoo di Fasano, in Puglia. Orsi polari stremati dal caldo rinchiusi in uno zoo italiano, dove non dovrebbero neanche trovarsi essendo appunto “orsi polari”.

Mentre le temperature superano i quaranta gradi, gli orsi polari rimangono ingabbiati nella loro prigione “dipinta di blu”, lontanissimi dal loro habitat naturale. L’associazione Meta Parma chiede al Governo e alla Regione Puglia di intervenire:”Essendo appunto orsi polari, non è difficile da comprendere che siamo davanti a un palese caso di grave maltrattamento animale. Questi orsi sono costretti a soffrire non solo per la privazione della libertà, ma anche per le temperature non adatte alla loro natura, temperature per loro estreme. È una vera e propria crudeltà che si sta consumando ai danni di questi orsi, e come animalisti ma soprattutto come cittadini italiani chiediamo che si ponga fine al più presto a questo supplizio. Questi orsi devono tornare nel loro habitat, nella loro terra, uno zoo della Puglia non è il loro posto.”

Tutto questo ricorda la storia di Arturo, l’orso “più triste del mondo”. L’orso polare di nome Arturo rimase rinchiuso per trenta anni nello zoo di Mendoza in Argentina con temperature che raggiungevano anche i 40°, fino a morire nella sua calda gabbia. In tanti protestarono e cercarono di salvare Arturo, ma senza successo. Ed è da tanto che si protesta anche per gli orsi polari rinchiusi nello zoo pugliese, ma sono sempre lì rinchiusi.

“Che cosa stanno subendo gli animali, ci rendiamo conto? È solo con la loro morte che possono liberarsi dalle prigioni in cui vengono rinchiusi? Non vogliamo più altri Arturo prigionieri, non nella nostra Italia. Nessun animale dovrebbe essere rinchiuso in uno zoo, e nessun animale dovrebbe vivere prigioniero in una terra le cui condizioni climatiche non sono compatibili con la sua natura. Questi orsi stanno soffrendo, e la loro sofferenza è la nostra stessa sofferenza. Liberiamoli!”

Associazione Meta

È stata aperta una petizione dal titolo “Liberiamo gli orsi polari dallo zoo della Puglia”.

Link petizione: change.org/orsipolariliberi