Mosca accusa i militari ucraini di crimini contro l’umanità

Gli ucraini sono stati coinvolti in “crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità, che non vanno in prescrizione”, ha detto. Bastrykin ha aggiunto che sono stati incriminati 92 comandanti e i loro subordinati mentre 96 persone, tra cui 51 comandanti delle forze armate, sono attualmente ricercate. La Bbc non ha potuto verificare le informazioni contenute nell’intervista, mentre Kiev non ha rilasciato commenti in merito.