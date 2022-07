Solis String Quartet & Sarah Jane Morris: il 22 luglio esce in radio “All You Need is Love” il nuovo singolo

Solis String Quartet

Il Solis String Quartet è un progetto dal respiro internazionale nato nel 1991 dall’incontro a Napoli di quattro musicisti, compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello). I segni particolari della loro carta d’identità artistica sono rappresentati da un melting pot stilistico che abbraccia classica, jazz, world music, pop e musica contemporanea – e proprio grazie a questa loro spiccata poliedricità collaborano con nomi altisonanti della scena internazionale, fra i quali: Dulce Pontes, Andrea Vollenweider, Pat Metheny, Teresa Salgueiro, Richard Galliano, Michiel Borstlap, Jimmy Cliff, Hevia, Eliana Burki, Maria João, Gregor Meyle, Omar Sosa. Ma anche con artisti italiani del calibro di: Claudio Baglioni, Adriano Celentano, Ligabue, Daniele Silvestri, Rossana Casale, Michele Zarrillo, Peppe Servillo, Max Pezzali, Ornella Vanoni, Premiata Forneria Marconi, Stadio, Avion Travel, 99Posse. Nel 1996 sono ospiti al Pavarotti & Friends con Edoardo Bennato e vantano anche due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: la prima in coppia con Elisa, nel 2001, poi con Noa e Carlo Fava nel 2006. Da ospiti, invece, calcano il palco dell’Ariston di Sanremo nel 2010 insieme a Marco Mengoni, proponendo un arrangiamento per “Solo Quartetto” del brano “Credimi Ancora“. Invece, nel 2012, sono al fianco di Eugenio Finardi. Fra tutte queste collaborazioni sono particolarmente degne di nota quelle con Gianna Nannini nei tour “Perle European Tour” e “Grazie European Tour“, con Noa in tre tournée (tra cui “Noapolis World Tour“) e quella con i Negramaro per la realizzazione dell’album “La Finestra” e del DVD “San Siro Live“. Per quanto riguarda la discografia è doveroso menzionare “Metrò“, “Promenade“, “R.Evolution“, “Spassiunatamente“, “4orSolis“, “Presentimento” e “Vesevus“. Invece, per ciò che concerne progetti live recenti e in corso, bisogna segnalare “Canzoni da Camera” (con Gaetano Curreri), “Noapolis” (con Noa), “Vesevus” (con Luca Aquino e Gianluca Brugnano), “Aracadia” (con Eliana Burki Tour 2016), Gregor Meyle (“Die Leichtigkeit des Seins Tour 2017“), “Presentimento” (con Peppe Servillo), “In Viaggio coi Poeti” (con Enzo Gragnaniello), “La Parola Canta” (con Peppe e Toni Servillo), “Qualche Estate Fa” (con Claudia Gerini), “Strativari” (con Iaia Forte e Capone & Bungt Bangt) e “Ho Ucciso i Beatles” (con Sarah Jane Morris e Paolo Cresta).

Sarah Jane Morris

Dal timbro cavernoso, dalla vocalità soulful, con un’estensione di quattro ottave, Sarah Jane Moris è un’eccellenza internazionale del canto, capace di spaziare con grande naturalezza e disinvoltura fra rock, blues, jazz, pop e soul. Famosa anche per la sua unione con i Communards a metà degli anni Ottanta e per una celebre interpretazione censurata del classico “Me and Mrs. Jones“, Sarah Jane Morris è conosciuta pure per il suo impegno politico. Nella sua produzione discografica sono particolarmente meritevoli di attenzione album quali “Sweet Little Mystery“, “Compared to What?“, “Bloody Rain“, “Cello Songs“, “Where it Hurts“. Nel corso della sua lunghissima e strepitosa carriera condivide palco e studio di registrazione con una pletora di artisti di statura mondiale, tra i quali: Tony Remy, Eska, Sekcou Keita, Soweto Gospel Choir, Adam Gassler, Avishai Cohen, Courtney Pine, Pee Wee Ellis, Dominic Miller, Henry Thomas, Martyn Barker, Tim Cansfield, Adriano Adewale, Ian Shaw, Otis Coulter, Janine Johnson, Lilybud Dearsley, Antonio Forcione, Gianluca Di Martini, Roberto Angrisani, Enrico Melozzi. Oltre all’Inghilterra, la vocalist britannica riscuote enorme successo e consensi in tutto il mondo, segnatamente in Italia, dove riceve la chiave della città di Verona, viene premiata con un Grammy europeo e vince il Festival Internazionale della Canzone di Sanremo.

