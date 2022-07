SU EXPLORER HD CHANNEL il format Arte1: ROBERTO BOLLE, CLAUDIA CARDINALE, LILIANA CAVANI, GIANCARLO GIANNINI, I FRATELLI MENDINI, ORNELLA MUTI, MICHELANGELO PISTOLETTO e molti altri si raccontano

Da luglio in onda su EXPLORER HD CHANNEL il format Arte1: ROBERTO BOLLE, CLAUDIA CARDINALE, LILIANA CAVANI, GIANCARLO GIANNINI, ALESSANDRO e FRANCESCO MENDINI, ORNELLA MUTI, MICHELANGELO PISTOLETTO, CARLO RATTI, OLIVIERO TOSCANI, PAOLO VIRZI’, LINA WERTMULLER, PAOLO E VITTORIO TAVIANI ed altri personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura italiana ed internazionale si raccontano alla rete televisiva brasiliana BAND

A partire da luglio, 1^TV in doppia puntata ogni sabato (13:00/21:00/05:00) con replica il lunedì (12:00/20:00/04:00) è disponibile su Explorer HD Channel (canale 176 Sky) il format Arte1, una raccolta di interviste realizzate con personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura italiana, da BAND, rete televisiva brasiliana nata con il nome Rede Bandeirantes. Fondata nel 1967 da João Saad, a San Paolo, nel 1972 divenne il primo canale brasiliano a colori, seguito da TV Tupi nel 1974 e da Globo nel 1975, e alla fine degli anni settanta si trasformò in una rete a livello nazionale.

Attualmente è tra i canali più seguiti del Sudamerica e con Explorer HD è stato firmato un importante accordo che prevede la concessione di documentari e altri progetti audiovisivi. Nella prima fase si potranno vedere puntate dedicate a personaggi italiani come Roberto Bolle, Claudia Cardinale, Liliana Cavani, Giancarlo Giannini, gli architetti e designer Alessandro e Francesco Mendini, Ornella Muti, Michelangelo Pistoletto, l’architetto e urbanista Carlo Ratti, Oliviero Toscani, Paolo Virzi’, Lina Wertmuller, Paolo e Vittorio Taviani, che raccontano in una riflessione intima i loro progetti, gli inizi e le fonti di ispirazione del proprio percorso professionale.

Nelle prossime settimane saranno invece visibili contenuti dedicati a personaggi internazionali come il pluripremiato architetto Daniel Libeskind, l’artista bulgaro Christo Javasev (conosciuto come Christo), gli innovatori Dias & Riedweg (il brasiliano Mauricio Dias e lo svizzero Walter Riedweg), Marcelo Bratke, uno dei più importanti pianisti brasiliani, l’architetto, critico e designer inglese Joseph Grima, l’attore brasiliano Elias Andreato, l’artista francese Xavier Veilhan, il pittore nippo-brasiliano Manabu Mabe, e Jorge Mori, artista e pittore brasiliano.

Explorer HD Channel, il nuovo canale, visibile su SKY canale 176 interamente dedicato alla scoperta e all’esplorazione dell’Italia, ma anche di realtà internazionali, presenta un palinsesto ricco, adatto ad un vasto pubblico grazie alla qualità delle proprie proposte, il tutto con un linguaggio adeguato alla società attuale. I programmi di approfondimento artistici e culturali sono realizzati in una chiave nuova, in modo da essere fruibili e piacevoli per qualsiasi spettatore. Dalle docu-serie ai docu-reality passando per l’entertainment, il factual, la fiction, gli scripted e i documentari, le produzioni riguarderanno sia temi poco conosciuti che attuali, trattati in maniera originale.

LA PRODUZIONE

OBERON MEDIA INTERNATIONAL

Oberon Media International è una società che produce contenuti audiovisivi di alta definizione. È un’espansione di Oberon Media. Dal 2013 Oberon Media, sotto la guida della CEO Cristina Marques ha prodotto e co-prodotto film quali “Nati 2 volte” e “Tra le onde”, documentari, format, mostre, festival in Italia e all’estero ed opere liriche. Inoltre, Oberon Media ha creato un sistema innovativo per riprendere e portare gli eventi sportivi dal campo di gioco alle case degli spettatori. Oberon Media International si è specializzata nella produzione di contenuti originali, grazie al coinvolgimento di professionisti provenienti da vari settori: cinema, comunicazione, giornalismo, radio, televisione, musica, eventi e social media. In Oberon Media International la tecnologia, la professionalità e l’innovazione vanno di pari passo con l’attenzione alla diversità, all’inclusione, alla creatività e allo storytelling.

www.explorertv.it (streaming online)

www.oberonmedia.it

