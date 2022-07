Tanta energia e nuovi brani in serbo per il concerto di Bobbio di Spirit Gospel Choir

Il 4 agosto in piazza Duomo, accompagnato dal vivo dalla Spirit Band, il coro diretto da Andrea Zermani

Spirit Gospel Choir e la Città di Bobbio formano un binomio ormai consolidato, un classico dell’estate piacentina. Complice l’intesa che si è venuta a creare fin da subito, l’amministrazione comunale, per tramite in particolare della Vice Sindaco Simona Innocente, ha confermato all’interno del ricchissimo cartellone dell’estate bobbiese il concerto del coro diretto da Andrea Zermani che si terrà giovedì 4 agosto alle ore 21.15. Il coro sarà accompagnato rigorosamente dal vivo dalla Spirit Band che vede schierati Francesco Lazzari alle tastiere, Claudio Grazzani all’Hammond ed effettistica, Ricky Ferranti alle chitarre, Nicola Stecconi al basso elettrico e Marco Bianchi alla batteria.

Il 2022 è un anno particolare per Spirit Gospel Choir che ha tagliato il felice traguardo dei 10 anni di vita: “Non abbiamo ancora programmato un festeggiamento particolare che ci aiuti a celebrare i nostri primi meravigliosi 10 anni insieme.” – ha spiegato il direttore – “Noi festeggiamo a ogni prova il piacere di esprimere insieme il nostro amore per la musica gospel e i valori che ci accomunano e che passano dai brani che cantiamo. Inoltre festeggiamo ogni giorno la coesione di un gruppo come il nostro che si dà forza e coraggio nelle prove quotidiane piccole o grandi che arrivano per tutti. Esserci gli uni per gli altri è la nostra più grande fortuna.”

Il concerto si terrà come sempre all’aperto con il palco alle spalle del Duomo, che è solito aprire le proprie porte per rendere ancora più suggestivo l’impatto della musica che da lì si innalza. Quasi l’interno si trasformasse in una scenografia naturale in grado di potenziare il dialogo tra cielo e terra che viene veicolato dai brani del repertorio di Spirit Gospel Choir, che affrontano tematiche legate alla fede e al rapporto col divino a cui ci si ispira per rafforzare lo spirito, a cui si tende per chiedere conforto e a cui si inneggia nella lode e nel ringraziamento.

In programma a Bobbio ci saranno alcuni brani che il coro eseguirà per la prima volta dal vivo, frutto dei diversi incontri che i coristi hanno avuto nel corso degli ultimi mesi con alcuni artisti gospel europei e americani. Questi incontri, sia che assumano la forma di workshop che di concerto, rappresentano da sempre una fonte inesauribile di scambio con altre realtà e di approfondimento e arricchimento delle tematiche su cui il Gospel fonda la sua essenza. Parteciparvi è come rinnovare un legame non tanto e non solo con un genere musicale ma soprattutto con un modo di intendere e affrontare la vita.