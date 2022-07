Taxi fermi in tutta Italia per lo sciopero, protesta sotto palazzo Chigi

I tassisti di tutta Italia si sono fermati dalla mezzanotte tra lunedìe martedì e continueranno a incrociare le braccia ancora per una giornata per protestare contro l’articolo 10 del Ddl Concorrenza, colpevole di “delegittimare il settore a favore delle multinazionali”, riassunto nello striscione che ha guidato la manifestazione e che recitava: ”Draghi, non te lo chiede l’Europa, te lo chiede Uber’. Ma il governo non cede e, per bocca della viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Teresa Bellanova, ribadisce che “non è intenzionata a fare lo stralcio dell’articolo 10 del Ddl Concorrenza, ma è disponibile a portare avanti il confronto per chiarire meglio e puntualizzare”.

La protesta ha visto migliaia di conducenti di auto bianche sfilare per le strade del centro di Roma, paralizzando il traffico, con gli interventi finali dal palco dei sindacalisti, ma è poi degenerata quando parte dei tassisti si è diretta sotto Palazzo Chigi.

Lì ci sono stati momenti di tensione con le forze dell’ordine e lancio di bottigliette di plastica. Notevoli i disagi per chi oggi era alla ricerca di un taxi, introvabile in tutte le città: da Palermo a Milano, da Genova a Torino. In molti hanno ripiegato sui mezzi pubblici o su Uber:

“Per l’aeroporto di Fiumicino, dal centro di Roma, una corsa con Uber costava anche 163,40 euro, quando con noi ne costa 50. E una corsa da Piazza della Repubblica a Piazza Venezia, che sono vicine, ben 48.89 euro – spiega un tassista, app alla mano – Funziona così, le tariffe sono più alte a causa della domanda elevata visto che noi eravamo in sciopero”. Il ddl Concorrenza è in commissione alla Camera. Gli emendamenti attendono i pareri del governo ma i nodi, tra cui quello dei taxi, saranno affrontati solo la prossima settimana. E’ un momento di stasi per il testo, tanto che il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi lo usa per strigliare la politica. “Il ddl concorrenza di fatto è inchiodato in parlamento dal luglio 2021 perchè i partiti danno retta alle loro costituency. Non entro nel merito. Ma la riforma è inchiodata come tante altre”. Certo il tentativo di chi protesta è quello di riuscire a far stralciare il testo per via parlamentare, nonostante il parere del governo. Gli animi dei tassisti sono esasperati, “sono 15 anni che combattiamo per difendere il servizio pubblico che puntualmente i governi vogliono smantellare”, spiegano.