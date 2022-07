ZEBRE E CORTE PARMA ANCORA AL FIANCO PER PORTARE IN ALTO I VALORI DELLO SPORT E LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Parma, 5 luglio 2022 – Un altro partner del territorio rinnova il proprio sostegno al XV del Nord Ovest. Si tratta di Corte Parma, importante e ambiziosa azienda parmense specializzata nella selezione e nel confezionamento dei migliori prodotti proventi dalla “Food Valley” italiana. Da oltre quindici anni l’impresa con sede a Botteghino (PR) offre una vasta gamma di prodotti preparati con un’appassionata attenzione alla qualità delle materie prime, scelte e confezionate con cura per offrire la bontà ma anche la praticità del pasto. Un’eccellenza e una storia tutta italiana che le Zebre sono orgogliose di rappresentare nei prestigiosi palcoscenici internazionali dello United Rugby Championship e dell’EPCR Challenge Cup contro le migliori formazioni d’Europa, Regno Unito e Sudafrica. Corte Parma è un’appassionata sostenitrice del mondo dello sport e, proprio come le Zebre, è da sempre impegnata nella valorizzazione di uno stile di vita sano che passi attraverso una corretta attività fisica abbinata ad un regime alimentare equilibrato. È proprio con questo spirito che è nato il brand “Amoretti Cibi d’Autore”, il lato prét à porter di Corte Parma dedicato alla vita di ogni giorno così come alle occasioni speciali. Realizzati col contributo delle tecnologie più moderne, ma tutti controllati a mano, gli “Amoretti” sono il pasto ideale per ogni sportivo; anche per la prossima stagione saranno distribuiti a giocatori, staff, arbitri, professionisti, personale medico e di servizio, oltre che agli ospiti e ai partner che partecipano ai giorni gara di Sisi e compagni allo Stadio Lanfranchi di Parma, nel pieno spirito della condivisione, uno dei valori cardine del rugby. Oltre ad essere al fianco della franchigia parmigiana negli eventi celebrativi e nelle occasioni di confronto e condivisione, l’azienda nata nel 2001 e gestita da Egidio Amoretti ha sostenuto la Società in numerosi importanti momenti di sviluppo strategico e in diverse attività societarie, tra cui la recente iniziativa di accoglienza dei familiari dei giocatori dell’RC Polytechnic di Kiev. Il legame tra le due realtà abbraccia anche il club della “Zebre Family” della Rugby Parma, la cui selezione U19 scende in campo indossando una speciale maglia da gioco brandizzata “Zebre” e corredata del logo di Amoretti Cibi d’Autore, ma coinvolge anche il sostegno comune verso la campionessa parmigiana Giulia Ghiretti, amica e tifosa del XV del Nord Ovest che ha recentemente ottenuto quattro medaglie su cinque gare ai Mondiali di nuoto paralimpico in Portogallo, tra cui l’oro nei 100 m rana sb4. Le dichiarazioni dell’Amministratore Unico di Zebre Rugby Club Michele Dalai: “Corte Parma rappresenta un’azienda di primissimo piano nel ricchissimo mondo del food e della produzione di eccellenze parmigiane. Egidio Amoretti è una persona della quale mi pregio e sono molto felice di dirmi ‘amico’. Ha sempre creduto e investito tantissimo nelle Zebre, con un apporto soprattutto emotivo, mostrandosi uno dei più grandi tifosi appassionati oltre che uno sponsor. L’anno scorso abbiamo vissuto la bellissima esperienza di ‘Casa Amoretti’, un’hospitality aperta spessissimo e generosamente a tutti gli amanti e i tifosi delle Zebre. Corte Parma rappresenta la dimostrazione che la città può essere molto vicina al nostro club e che le Zebre possono essere un vettore per esportare e raccontare in tutto il mondo l’enorme qualità dei prodotti di questo territorio. Ringrazio personalmente Egidio per averci rinnovato la fiducia che siamo certi di voler ripagare”. Le parole dell’amministratore delegato di Corte Parma Egidio Amoretti: “Dopo cinque anni di partnership ci sentiamo quasi parte della famiglia Zebre, e non possiamo che rinnovare il legame anche per la prossima stagione. Questa grande amicizia nasce innanzitutto dalla vicinanza geografica, ma anche dalla condivisione di valori comuni: lo sport come crescita personale in un contesto di gruppo e l’educazione all’alimentazione, che cerchiamo di portare anche sul campo da rugby attraverso i nostri prodotti fatti con materia prima di alta qualità e un apporto nutrizionale bilanciato. Ripeteremo con piacere l’esperienza dell’hospitality nello stadio Lanfranchi, in cui siamo stati coinvolti gli scorsi anni, sperando di avere la possibilità di gestire anche l’accoglienza di alcune partite fuori casa. L’appoggio di Amoretti non è solo materiale, ma si traduce anche in un grande amore per la squadra, che ad ogni partita portiamo sugli spalti. Il nostro tifo è sempre in prima fila, e l’impegno sociale a supporto delle Zebre sarà sicuramente anche per quest’anno la nostra priorità”. www.corteparma.it Fondata nel 2001 e con sede a Botteghino (PR) in Via Padre Felice da Mareto 1/A, Corte Parma è un’importante ed innovativa azienda parmense specializzata nella selezione e nel confezionamento dei migliori prodotti della “Food Valley” italiana. Per info e contatti 0521 340893 – info@corteparma.it