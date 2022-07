ZEBRE E IBSA FARMACEUTICI RINNOVANO LA PROPRIA PARTNERSHIP ANCHE PER LA STAGIONE 2022/23

Parma, 7 luglio 2022 – I valori dell’impegno, della passione e della condivisione continueranno ad essere al centro dell’accordo di collaborazione tra Zebre Rugby Club e IBSA Farmaceutici, la filiale italiana dell’importante gruppo multinazionale Gruppo Institut Biochimique SA presente in oltre novanta Paesi e cinque Continenti, con più di 2.000 collaboratori che operano su scala mondiale. Le due realtà hanno infatti rinnovato la propria partnership anche per la stagione 2022/23, dando continuità al proficuo gioco di squadra che le vede protagoniste dal 2017. L’azienda con sede centrale a Lodi vanta tre laboratori di ricerca e sviluppo e due stabilimenti produttivi nell’hinterland milanese che valorizzano ogni giorno il lavoro di oltre 500 persone, contribuendo così a favorire la conoscenza della qualità e del successo del Made in Italy anche all’estero. La franchigia parmigiana è fiera di rappresentare l’eccellenza di un brand di primo piano e all’avanguardia nel settore farmaceutico internazionale, promuovendo il nome e il logo di IBSA allo Stadio Lanfranchi di Parma, così come nei prestigiosi palcoscenici dei due tornei United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup che ogni fine settimana vedono il XV di coach Roselli sfidare il meglio del rugby europeo, britannico e sudafricano. Sport esemplare per etica, lealtà e rispetto del compagno, delle regole e dell’avversario, il rugby è al tempo stesso una disciplina estremamente fisica, con un alto rischio di traumi. Di qui la necessità di ideare soluzioni terapeutiche di facile utilizzo ma di sicura efficacia che favoriscano i tempi di recupero degli atleti. IBSA Farmaceutici mette a disposizione prodotti innovativi e certificati, studiati e sviluppati per accelerare il processo di riassorbimento del trauma e prevenirne la ricaduta. Grazie ad un’intensa attività di ricerca e sviluppo e all’utilizzo di tecnologie avanzate, il gruppo multinazionale è impegnato ogni giorno nel promuovere la salute e il benessere delle persone, spinto dal senso di responsabilità verso gli altri che costituisce un pilastro della propria vision aziendale. IBSA Farmaceutici è anche un’appassionata sostenitrice dei valori più belli dello sport, come passione, determinazione e ambizione nel superare ogni tipo di sfida. Quest’anno l’azienda partner delle Zebre ha infatti omaggiato il giocatore che più di tutti nella storia del club ha incarnato questo spirito di miglioramento continuo: si tratta di Guglielmo Palazzani, leader di presenze ufficiali della squadra con 161 gare giocate, che lo scorso 23 aprile è stato premiato al Lanfranchi con una speciale targa dal direttore commerciale di IBSA Farmaceutici Giuseppe Celiberti. Le dichiarazioni dell’amministratore unico di Zebre Rugby Club Michele Dalai: “Il rinnovo per il quinto anno consecutivo della partnership con IBSA Farmaceutici testimonia un legame forte e consolidato. Quella con IBSA è una collaborazione che muove i passi dalla passione comune per lo sport e che, spinta dai valori più belli dell’impegno, del rispetto e del sostegno, si traduce in tanti momenti e iniziative, sugellando un vero e proprio scambio di competenze ed esperienze che arricchisce entrambe le nostre realtà”. Le dichiarazioni del direttore commerciale di IBSA Farmaceutici Giuseppe Celiberti: “Questa rappresenta la quinta stagione in cui IBSA sarà sulle maglie delle Zebre. La partnership col mondo del rugby è una delle prime nel comparto ‘sport’ che abbiamo scelto di sostenere e che siamo fieri di portare avanti. Il Rugby è ricco di valori in cui IBSA crede: gli atleti e tutto lo staff della società testimoniano come passione, impegno e dedizione permettano di migliorarsi ogni giorno, come persone e come atleti”.