ZEBRE E LUNGOPARMA INSIEME ANCHE NELLA STAGIONE 2022/23

[Andreani sale in touche al Lanfranchi contro gli Scozzesi dell’Edinburgh Rugby – Lorenzo Cattani]

Parma, 12 luglio 2022 – Anche per la stagione 2022/23 le Zebre e Lungoparma continueranno a fare squadra, rappresentando con orgoglio i rispettivi brand d’eccellenza allo Stadio Lanfranchi di Parma e nei prestigiosi palcoscenici dei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup. Il club e la storica cantina appartenente al Consorzio Viticoltori di Parma hanno infatti rinnovato la propria partnership, dando continuità al proficuo e positivo rapporto di collaborazione intrapreso nel 2020. Sisi e compagni sono fieri di valorizzare in Italia e all’estero un brand storico, dinamico e con uno sguardo ambizioso verso il mercato internazionale, in particolare britannico e irlandese. Una grande attenzione verso la qualità e la genuinità dei propri vini contraddistingue da generazioni l’attività della cantina nata nel 1946 e recentemente acquisita da Gandolfi International Trading, società fondata a Parma nel 1930 e diventata negli anni un punto di riferimento a livello mondiale nel settore dei derivati del pomodoro. Proprio come gli atleti della franchigia federale scendono in campo ogni fine settimana contro i grandi campioni della palla ovale europea, britannica e sudafricana, Lungoparma interpreta ogni giorno con passione, impegno e professionalità tutte le fasi della filiera vitivinicola, imbottigliando con cura i migliori profumi e sapori dell’Emilia nelle due linee di prestigio “Lungoparma” e “Antica Cantina Parmigiana”. Un prodotto di assoluto prestigio da abbinare e gustare durante i pasti o da regalare nelle pratiche ed eleganti confezioni in legno, le stesse che ogni giorno gara al Lanfranchi vengono offerte in omaggio alle “Zebre del Match”. Le dichiarazioni dell’Amministratore Unico di Zebre Rugby Club Michele Dalai: “Siamo felici e orgogliosi di rinnovare il nostro legame con un brand storico e radicato nel territorio come Lungoparma. L’Emilia è una terra con una ricca e consolidata tradizione vitivinicola, un vero e proprio patrimonio che Gandolfi International Trading interpreta e rappresenta in maniera così appassionata e innovativa, contribuendo all’affermazione di queste eccellenze in Italia e all’estero”. Le dichiarazioni del CEO di Gandolfi International Trading Filippo Gandolfi: “Siamo lieti di rinnovare la fiducia a Zebre Rugby Club anche per la stagione in partenza. La squadra si sta rafforzando e siamo certi che avremo belle soddisfazioni. Il nostro marchio interpreta da sempre valori sinceri proprio come lo sport del rugby e l’abbinamento con il club parmense sottolinea degnamente le nostre origini di cui andiamo orgogliosi”. Nata nel 1946 a Parma, la cantina Lungoparma rappresenta da oltre settant’anni il punto di incontro per chi produce e cerca genuinità e qualità nel vino. Conosciuta per le sue due linee Lungoparma e Antica Cantina Parmigiana, l’azienda è stata recentemente rilevata da Gandolfi International Trading, società fondata a Parma nel 1930 e diventata negli anni un punto di riferimento nel mondo dei derivati del pomodoro svolgendo la propria attività di brokerage & trading, con relazioni con i più importanti player mondiali nei paesi trasformatori di pomodoro (USA, Italia, Cina, Spagna, Turchia, Portogallo). www.lungoparma.eu/it/