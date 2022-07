ZEBRE RUGBY CLUB E SIGLACOM: NUOVE SINERGIE PER LA STAGIONE 2022/23

Le Zebre proseguono il loro progetto di espansione e valorizzazione della propria rete di partner; dopo Bertolani Costruzioni, leader nel settore avanzato delle Costruzioni, la franchigia parmigiana è lieta e orgogliosa di presentare Siglacom, pioniere e massimo esponente dell’Internet Business Strategy. Oltre ad essere un club rappresentativo di un nobile ed antico sport, le Zebre si distinguono per essere un acceleratore di un progetto ben più grande ed importante che le vede impegnate ad intensificare la propria rete di relazioni; l’obiettivo è, come sempre, quello di diventare un nucleo indissolubile di connessioni che permetta alla formazione italiana che partecipa ai due tornei internazionali, United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup, di continuare ad affermarsi come punto di riferimento per i propri sostenitori, le proprie aziende partner e i rispettivi business. Il gioco di squadra e le sinergie tra persone e business sono i fondamenti Siglacom: “Le strategie Siglacom si basano da sempre sulle Persone e sui valori che queste trasmettono in una relazione, di Passione e di Business” – queste le parole di Andrea Belfiori Fanti Founder di Siglacom – “Michele è una Persona, prima ancora che Imprenditore, che ha grande forza ed entusiasmo: è naturale essere al suo fianco in Zebre Rugby Club.” Le dichiarazioni dell’Amministratore Unico di Zebre Rugby Club Michele Dalai: “La partnership con Siglacom nasce da una totale identità di visione e di spirito. Vogliamo comunicare i nostri valori e abbiamo bisogno di chi sappia raccontarli insieme a noi. L’immagine di una società sportiva è il suo patrimonio più grande, la professionalità e la capacità di interpretare ogni aspetto della nostra storia, di cogliere le sfumature, fa di Siglacom il nostro complemento perfetto. Ringrazio Massimo Passani e Andrea Belfiori Fanti di aver sposato la nostra causa, sono convinto che faremo cose eccezionali insieme”. Siglacom ( www.sigla.com ) è una società di consulenza strategica fondata nel 1996 per ideare e realizzare soluzioni di business principalmente con strumenti digitali. L’azienda con sede a Mantova si è sempre distinta per la capacità di combinare strategie di business con le più moderne tecnologie, arrivando a sviluppare nel tempo un’area IT dedicata alla creazione e alla gestione di piattaforme digitali in grado di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni azienda. Siglacom ha progressivamente sviluppato una propria divisione interna dedicata alla progettazione e alla creazione di soluzioni grafiche che nel 2016 è stata ampliata con l’ingresso del Siglacom Movie Team, specializzato nella realizzazione di video (storytelling, profili aziendali, case history e molto altro) grazie al coinvolgimento di un’équipe di registi e videomaker professionisti. La visione dell’azienda si realizza nella sinergia tra le strategie di Siglacom e il knowhow del cliente, al fine di affrontare ai massimi livelli la competizione dei mercati nazionali e internazionali. E’ con questo spirito che è nata la partnership con le Zebre; il XV del Nord Ovest compie dunque un ulteriore e importante passo in avanti nel suo percorso di crescita e consolidamento, andando a rafforzare un’area strategica e di grande potenziale quale il comparto marketing-comunicazione del club.