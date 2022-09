Dopo i corgi della regina, a Buckingham Palace sono arrivati i cani di Carlo e Camilla

Mentre ancora non è chiaro a chi andranno il dorgi Sandy e il cocker spaniel Lissy, che potrebbero essere adottati dallo staff, quello che è certo è che i cani di Carlo e Camilla saranno i nuovi padroni del palazzo. I due Jack Russell di 11 e 10 anni contribuiranno a dare un volto tenero al nuovo re e ad accrescere tra i sudditi la popolarità per la regina consorte, che per sua iniziativa dieci anni fa decise di adottarli al «Battersea Dogs and Cats Home», il rifugio per cani e gatti abbandonati di cui è patronessa. “La cosa bella dei cani è che puoi farli sedere, puoi avere una bella e lunga conversazione, puoi essere arrabbiato o triste e loro stanno semplicemente lì seduti a guardarti, scodinzolando – disse una volta Camilla parlando dei suoi cuccioli –. Sono familiari, amici e compagni sempre fedeli e, proprio come chiunque altro con la passione per i cani, non riesco a immaginare la mia vita senza di loro”.

Un’affezione che pare condivisa anche dal re Carlo, che per il quindicesimo anniversario di nozze con Camilla ha voluto posare accanto alla moglie con in braccio i due cagnolini, ormai parte integrante della famiglia. Resta solo da vedere se godranno del medesimo trattamento che la regina riservava ai suoi amati corgi. Secondo il libro del 2013, Pets by Royal Appointment, la defunta sovrana li aveva abituati a cenare con filetti e scaloppine di pollo preparati da uno chef. Ci pensava lei stessa a nutrirli o, in alternativa, la fidata assistente e braccio destro della regina, Angela Kelly e il suo altrettanto fidato paggio, Paul Whybrew. Forse Beth e Bluebell non verranno altrettanto viziati, ma di certo amati, quello sì.