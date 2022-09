Intercettata la madre di Saman: “Io e tuo padre siamo morti lì sul posto”

“Noi siamo morti sul posto“. Sono parole pronunciate da Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas, in una conversazione con l’altro figlio, intercettata a fine agosto 2021. È la prima volta dal delitto che spuntano parole della donna, che in questa occasione parla di sé e del marito, Shabbar Abbas. La telefonata è nel maxi-faldone del processo per l’omicidio della diciottenne pachistana che inizierà a febbraio 2023 a Reggio Emilia. Processo che, dopo indagini dei carabinieri e della pm Laura Galli, vede imputati cinque familiari della ragazza, i genitori latitanti in Pakistan, due cugini e uno zio arrestati tra Francia e Spagna.

“L’Associazione Penelope si è costituita nel processo per l’omicidio di Saman per dare il proprio contributo alla verità sulla sua scomparsa. Notoriamente da 20 anni affianchiamo i familiari delle persone scomparse che si ritrovano loro malgrado in questo limbo di tempo sospeso… Del tempo senza tempo in cui ogni giorno trascorre in un’attesa di notizie che spesso non ha mai fine. Nel caso di Saman i genitori non chiedono notizie e sono scappati e nemmeno tornano in Italia per dare spiegazioni”. Così l’avvocata Barbara Iannuccelli per l’associazione Penelope. “Il padre – spiega – rassicurò un giornalista che aveva sentito Saman su Instagram, che stava bene e che lui sarebbe tornato per dare spiegazioni. Lo stiamo ancora aspettando. A ben guardare se una persona può dare spiegazioni sulla scomparsa del proprio figlio perché non lo fa? Sarebbe la cosa più scontata e ovvia. Nel mondo ci sono tantissimi cittadini pachistani che lavorano e vivono normalmente nel posto che li accoglie e proprio per rispettarli il Pakistan dovrebbe isolare coloro i quali, invece, si comportano male. Ci aspettiamo che chi può possa contribuire alla verità sulla scomparsa di Saman. Noi cercheremo di farlo”.