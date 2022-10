AL VIA LA VENTESIMA EDIZIONE DEL TRAILERS FILM FEST _26/28 OTTOBRE, MILANO

TRAILERS FILM FEST 2022

XX edizione

Milano, 26 / 28 ottobre 2022

La ventesima edizione del Trailers FilmFest con i migliori trailer della stagione e il Premio del pubblico, dedicato da questa edizione al trailer maker Miro Grisanti. Ma anche i migliori Pitch Trailer, i workshop e gli incontri, le proiezioni dei tre film-rivelazione dell’anno – Ghiaccio, Piccolo Corpo e Una Femmina, il miglior Booktrailer e il miglior Poster della stagione cinematografica 2021/2022

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Si tiene a Milano, dal 26 al 28 ottobre 2022 , presso l’Anteo – Palazzo del Cinema il Trailers FilmFest, giunto alla sua ventesima edizione. Diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva, il festival rende protagonisti i migliori trailer cinematografici della stagione, le locandine dei film, i pitch trailer e i booktrailer. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e si consiglia comunque la prenotazione su EventBrite al link https://bit.ly/3BK9k4k.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale.

Il Concorso dei migliori trailers, vero protagonista del Trailers FilmFest vede in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2021/2022. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni Italia, Europa e World e scelti dal comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità, composta da giornalisti e critici cinematografici: Angela Calvini di Avvenire, Manuela Croci di Sette del Corriere Della Sera, Ileana Dugato di HotCorn, Filippo Mazzarella di ViviMilano del Corriere della Sera e Barbara Sorrentini di Radio Popolare. La Giuria sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World. Torna anche il concorso per assegnare, durante la serata del 28 ottobre, il Premio del Pubblico al Miglior Trailer della stagione cinematografica, da questa edizione dedicato a Miro Grisanti, un grande trailer maker che ha raccontato la Storia del Cinema con i suoi meravigliosi trailer. Da ora in poi, il Premio si chiamerà, infatti, Premio MIRO GRISANTI al miglior trailer scelto dal pubblico. Miro Grisanti ha iniziato la propria carriera negli anni Sessanta quando, insieme al disegnatore satirico Pino Zac, realizza cortometraggi animati che ottengono premi nei più importanti festival. Nel 1966 la produzione Filmar gli affida la realizzazione del trailer di Agente segreto Z55 missione disperata. Da allora ha realizzato più di mille trailer, lavorando per i più famosi registi italiani come Sergio Leone, Mario Monicelli, Luigi Comencini, Franco Zeffirelli, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini. Ha anche curato gli effetti speciali per Ginger e Fred e La voce della luna di Federico Fellini.

I trenta trailer in concorso sono, per la Selezione Italia: È Stata La Mano Di Dio, di Paolo Sorrentino, trailer realizzato da Empire Design; Nostalgia di Mario Martone, realizzato da Edoardo Massieri – Ottoemezzo, Il Materiale Emotivo di Sergio Castellitto, realizzato da Gianluca Benelli – Filmworks, Marcel! di Jasmine Trinca, realizzato da Sara Manini, La Scuola Cattolica di Stefano Mordini, realizzato da Alessandro Pantano – Vertigo, Tapirulàn di Claudia Gerini, realizzato da Milano Talent Factory, Sposa in Rosso di Gianni Costantino, realizzato da Daniele Cametti Aspri e Luca De Lorenzi – Visioni Condivise, Una femmina di Francesco Costabile, realizzato da Mattia Bessero – P&B Communication, L’arminuta di Giuseppe Bonito, realizzato da Vincenzo Alfieri – CIT Studio, Leonora addio di Paolo Taviani, realizzato da Gianluca Benelli – Filmworks. Per la Selezione Europa (dove non segnalato è in concorso il trailer internazionale doppiato): Un Eroe di Asghar Farhadi, adattato da P&B – Mattia Bessero, È andato tutto bene di François Ozon, Il Ritratto del Duca di Roger Michell, adattato da P&B – Massimino Caponeri, Reflection di Valentyn Vasyanovych, Downton Abbey II – Una nuova era di Simon Curtis, Finale a sorpresa di Mariano Cohn e Gastón Duprat realizzato da P&B – Massimino Caponeri, Gagarine – Proteggi ciò che ami, di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, realizzato da Edoardo Maimone e Sara Chifari, The Twin – L’altro volto del Male di Taneli Mustonen, Belfast di Kenneth Branagh, Flee di Jonas Poher Rasmussen.

Per la Selezione World (dove non segnalato è in concorso il trailer internazionale doppiato): The Batman di Matt Reeves, West Side Story di Steven Spielberg, Nope di Jordan Peele, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley di Guillermo Del Toro, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, realizzato da Glauco Ocone – Next Cinema, Moonfall di Roland Emmerich, Una vita in fuga di Sean Penn, realizzato da P&B – Mattia Bessero, C’mon C’mon di Mike Mills, Elvis di Baz Luhrmann, Crimes of the Future di David Cronenberg con trailer internazionale doppiato realizzato da P&B – Andrea D’Alessio.

I trenta trailer saranno proiettati alla Sala Excelsior dell’Anteo Palazzo del Cinema, venerdì 28 ottobre alle ore 19:00 e alle 20:30 si terranno le premiazioni dei migliori trailer dell’anno.

Tre i film-rivelazione che saranno proiettati in questa edizione. Mercoledì 26 ottobre la proiezione di Ghiaccio, diretto a quattro mani da Fabrizio Moro e Alessio de Leonardis, mentre giovedì 27 ottobre è la volta di Piccolo corpo, di Laura Samani e venerdì 28 ottobre la proiezione di Una femmina, di Francesco Costabile.

Il festival si caratterizza per un’offerta formativa – sempre gratuita – che comprende alcuni workshop e incontri. Mercoledì 26 ottobre e giovedì 27 ottobre, sempre tra le 15:00 e le 18:00, presso la IULM Università, il workshop L’immaginario del trailer nella memoria. Realizzare tre tipi di trailers cinematografici (vintage-narrativo-emozionale) sul film “Il silenzio grande”, curato da Sara Manini Lardani, in collaborazione con Vision Distribution. Quindi, venerdì 28 ottobre in due sessioni, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, presso la NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, in collaborazione con Bibi Film e a cura di Riccardo Fidenzi, Lorenzo Moneta e Valentina Tocci di Alter Adv, il workshop Realizzare un motion poster. Il festival propone, sempre il 28 ottobre, tra le 14:00 e le 16:00, un incontro con la famiglia Lardani, per raccontare 60 anni di trailer e la Storia dell’evoluzione creativa nel trailer, il tutto a cura di Sara Manini Lardani.

Altro fiore all’occhiello del festival, il Concorso per il Miglior Pitch Trailer dell’anno. Novità assoluta in Italia, Pitch Trailer, ideato da Trailers FilmFest, è un nuovo modo di proporre l’idea di un film e rappresenta un’opportunità unica per i giovani che vogliono promuovere, attraverso un trailer, l’idea di un film da realizzare e che sono alla ricerca di produttori e distributori che sostengano il loro progetto. A determinare il vincitore, tra i 10 Pitch Trailer in gara, – visibili sul canale Youtube IlTrailersFilmFest al link https://www.youtube.com/playlist?list=PLDLnFly1jKs4zSBnfPpA9fiHn_xzbi4If – selezionati fra tutti i trailer pervenuti, è una giuria composta dalla Presidente, Adriana Chiesa Di Palma, produttrice Acek, da Gioia Avvantaggiato, produttrice di GA&A, da Marco Spagnoli, giornalista e critico cinematografico, da Mario Mazzarotto, produttore Movimento Film e da Matteo Silvestri, CEO e fondatore di Hurricane Studios. La giuria sarà protagonista con i finalisti del Premio di un incontro con il pubblico giovedì 27 ottobre alla Sala Excelsior dell’Anteo Palazzo del Cinema alle ore 19:00. I pitch verranno quindi proiettati alle ore 20:30 nell’ambito della sezione TrailersProfessional del festival e il vincitore sarà decretato durante la serata, che vedrà anche uno speech con gli autori finalisti.

Sempre votato dal pubblico – il Miglior Booktrailer dell’anno, cui partecipano autori, scrittori e case editrici con booktrailer di libri usciti dal 1 settembre 2021 al 31 luglio 2022. I dieci booktrailer in gara, che saranno proiettati mercoledì 26 ottobre alle ore 20:30 all’Anteo Palazzo del Cinema e saranno premiati il 28 ottobre sempre alle 20:30 e sempre all’Anteo, sono stati realizzati per i seguenti libri: La Misteriosa Scomparsa Di Don Vito Trabìa, scritto da Sebastiano Ambra, Newton Compton Editori; Seconda Pelle, di Giampietro Stocco, Delos Books; La Logica Dell’inganno, di Roberto Puccio, Echos Edizioni; Aile E Il Leggendario Villaggio Di Fundrò, di Giada Calzetta, La Moderna Edizioni – Enna; La Vita, La Mia Più Grande Maestra, di Maria Boccuto, Abra books; Messaggio Dall’infinito, di Elisabetta Formisano, Youcanprint; Fiamma, di Gemma Costa, Rapsodia Edizioni; Quando Mia Madre Indossò La Maglietta Di Franz Beckenbauer, di Francesco Pileggi, Rubbettino Editore; L’uomo Innaturale, di Marco Ragusa, Luxco Edizioni; Mor – Storia Per Le Mie Madri, di Sara Garagnani, Add editore.

Il pubblico vota anche per il Miglior Poster dell’anno. La premiazione avverrà venerdì 28 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Excelsior dell’Anteo Palazzo del Cinema, dove verrà premiato l’Art Director che ha realizzato il poster vincitore tra i seguenti film: Una Femmina, di Francesco Costabile, distribuito da Medusa Film, poster design Maurizio Ruben per GoodLab; Marcel!, di Jasmine Trinca, Vision Distribution, poster design Marco Lovisatti; Leonora addio, di Paolo Taviani, 01 Distribution, poster design Alter Adv; La macchina delle immagini di Alfredo C., di Roland Sejko, Luce Cinecittà, poster design Maurizio Ruben per GoodLab; Kurdbun – Essere curdo, di Fariborz Kamkari, Officine Ubu, poster design Edoardo Maimone – Officine UBU per Acek; E’ stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, Lucky Red, poster design Empire Design; Occhiali neri, di Dario Argento, Vision Distribution, poster design Vertigo; Sulle nuvole, di Tommaso Paradiso, Warner Bros.Italia, poster design Giorgi Aureli per Studio360 Communication&Design; Gli idoli delle donne, di Pasquale Petrolo, Claudio Gregori ed Eros Puglielli, Vision Distribution e Lucky Red, poster design Brivido & Sganascia; Ennio, di Giuseppe Tornatore, Lucky Red, poster design GoodLab.

TrailersFilmFest 2022, prodotto da Seven Associazione Culturale, è una iniziativa realizzata con il patrocinio e il contributo di Direzione Generale per il Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura, con il patrocinio di Regione Lombardia, il patrocinio del Consiglio Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Milano. Partner creativo: AlterADV. Partner culturale: Iulm Università, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti. Partner: iltuobanner.it, Anteo Palazzo del Cinema, Studio Medicina Estetica Allegra, L’Orto Pensile. Media partner: FilmIsNow, Acting News.

