Festa dei nonni, Mattarella: “Gli anziani sono un patrimonio di valori per le generazioni future”

Il messaggio del capo dello Stato

“Se oggi viviamo in un Paese democratico, economicamente progredito, dotato di una Carta costituzionale che tutela i diritti inviolabili dell’uomo – ha detto del resto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 81 anni, in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane. – lo dobbiamo agli anziani, portatori di un patrimonio di valori che abbiamo il dovere di consegnare integro alle generazioni future”.

… e i tweet dei leader politici

Antonio Tajani, 69 anni, coordinatore nazionale di Forza Italia, con un tweet agura “buona festa a tutti i nonni d’Italia”. Quindi anche a sé stesso. “Per me è la prima, non vi nascondo di essere molto emozionato. Spero di insegnare a mio nipote i valori della vita e il rispetto per tutti. Gli stessi valori che ho imparato a vivere dai miei nonni”. E Matteo Salvini, venti anni di meno dell’alleato di centrodestra, sempre su Twitter scrive: “NONNI, per un bimbo il dono più bello del mondo, patrimonio di saggezza e di dolcezza. Grazie ad Agnese, Nella, Carlo e Aldo, i miei nonnini con cui sono cresciuto e che mi proteggono da Lassù, un abbraccio fortissimo ai nonni che tutti i giorni danno cuore e anima per rendere le loro famiglie e la nostra Italia più belle, più sicure e più grandi”. In chiave autobiografica anche l’augurio di Matteo Renzi, 47 anni, leader di Italia Viva: “Auguri a tutti i nonni e alle nonne, a cominciare dalle mie”. “Oggi – aggiunge l’ex presidente del Consiglio – Maria viaggia verso i 102 e Anna Maria verso i 92. I nonni Achille e Adone le guardano da lassù”.

Il ricordo di nonna Maria della premier in pectore

“Avrei tanto voluto averti – scrive su Facebook la presidente di FdI e aspirante premier, Giorgia Meloni, postando una foto che la ritrae insieme a sua nonna Maria – ancora qui al mio fianco con i tuoi insegnamenti, la tua saggezza, le tue battute. Ma so che in qualche modo sarai sempre con me, a vegliare da lassù. I nonni. Colonne portanti della nostra società, custodi della memoria, fondamento di ogni famiglia. Conosciamo i sacrifici che fate e le difficoltà di tanti di voi, non ci volteremo dall’altra parte. Auguri a tutti e un pensiero a chi purtroppo non è più tra noi. Grazie di tutto”.

Ma il sindacalista chiede: più attenzione

“Auguri a tutte le nonne e a tutti i nonni, un traguardo importante nella vita e una ricchezza di esperienze” anche dal segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, che però ammonisce: “Questo realtà merita più attenzione dalle Istituzioni e dalla società in termini di assistenza, tutela di salari e pensioni, oggi falcidiate dall’inflazione, sostegno ai più deboli”.

Gli appuntamenti da Milano a Roma

“Dalle antiche ricette antispreco ai Consigli per la casa fino ai segreti dell’orto: arrivano i trucchi dei nonni contadini per aiutare gli italiani a risparmiare e fronteggiare il caro bollette che impatta sul carrello della spesa, aumentata a settembre dell’11,5%”. Così la Coldiretti in occasione della Festa dei nonni celebrata al villaggio di Milano (Parco Sempione) dove sono svelati i segreti della tradizione rurale per affrontare la crisi a tavola e non solo. Invece a Roma le Acli hanno lanciato le “Nonniadi”: dalle 11.30 al Parco tutti insieme, in via della Tenuta mistica, si tiene la giornata di sport e attività dedicata ai nonni e le nonne della capitale, insieme ai loro nipoti e con l’adesione della Nazionale italiana cantanti.