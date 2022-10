GERONIMO PRISCIANTELLI GUIDA LA REGIA DELLE ZEBRE A LLANELLI

DOPO UN ANNO DI STOP TORNA MARCO MANFREDI! L’ESORDIENTE ALESSIO SANAVIA PRONTO A SUBENTRARE A GARA IN CORSO Ci sono tante novità nella formazione delle Zebre scelta per la seconda gara in trasferta della stagione 2022/23. Dopo la visita di Cork di due settimane fa, sabato 15 ottobre il XV di coach Roselli volerà a Llanelli dove alle ore 20:35 italiane affronterà gli Scarlets nel 5° turno del BKT United Rugby Championship. La partita, in programma al Parc y Scarlets, sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito di Discovery+ con telecronaca di Antonio Raimondi e commento tecnico di Vittorio Munari; in alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match sull’account Twitter delle Zebre con l’hashtag #SCAvZEB. Sarà il 16° incontro di sempre tra le due squadre, con le Zebre a caccia del loro primo successo sui Gallesi, reduci da un pareggio con gli Ospreys e tre ko consecutivi contro Ulster, Benetton Rugby e Cardiff Rugby in questo avvio di stagione. La formazione allenata da Dwayne Peel è penultima nella classifica unica del torneo a quota 4 punti: tanti quanti la franchigia ducale che ha collezionato due punti di bonus nei primi due round contro Leinster e Sharks. Complessivamente, sono dieci i cambi nel XV titolare scelto per la sfida da coach Roselli che rivoluziona la prima linea, dando spazio dal primo minuto a Luca Rizzoli, Matteo Nocera e Marco Manfredi, quest’ultimo in campo dopo più di un anno dalla sua ultima apparizione agonistica. Seconda linea solida e di esperienza con capitan David Sisi e il veterano Leonard Krumov; sulla trequarti, guidata dall’esordiente italo-argentino Geronimo Prisciantelli, si rivedono Richard Kriel, Pierre Bruno e Franco Smith Jr, pienamente ristabilito dopo il colpo al collo nella gara contro Munster. L’altro debuttante è il pilone sinistro Alessio Sanavia, pronto a subentrare a gara in corso. Simone Gesi, fermato da un trauma al ginocchio sinistro sabato scorso al Lanfranchi, si unisce alla lista degli infortunati e sarà sottoposto a degli accertamenti medici questo fine settimana. Le dichiarazioni del capo allenatore Fabio Roselli: “La partita con gli Scarlets è per noi un altro momento importante: abbiamo l’opportunità di fare un passo in avanti e di imparare e vincere sfide come queste, dopo aver sfiorato il successo contro Leinster e Sharks. Siamo molto confidenti in ciò che dobbiamo fare e siamo orgogliosi di inserire in squadra, anche questa settimana, due debuttanti: sono Geronimo Prisciantelli e Alessio Sanavia, insieme a Marco Manfredi che torna dopo una lunga assenza. Gli Scarlets stanno attraverso un momento di pressione ma, come tutte le squadre gallesi, giocano con grande passione negli scontri e nel breakdown. Dovremo farci trovare pronti in queste aree; allo stesso modo, sarà importante vincere la battaglia aerea per generare e alimentare il nostro stile di gioco”. Il direttore di gara è Morne Ferreira, al suo esordio nel BKT United Rugby Championship. Il 28enne sudafricano sarà coadiuvato dai Gallesi Ian Davies e Tom Spurrier, mentre il TMO designato è Marius Jonker della South Africa Rugby Union. La formazione delle Zebre Parma che sabato 15 ottobre alle ore 20:35 italiane scenderà in campo al Parc y Scarlets contro i Gallesi Scarlets nel 5° turno del BKT United Rugby Championship: 15. Richard Kriel (3) 14. Pierre Bruno (40) 13. Franco Smith Jr (6) 12. Tommaso Boni (109) 11. Lorenzo Pani (5) 10. Geronimo Prisciantelli (0) 9. Chris Cook (6) 8. Davide Ruggeri (3) 7. MJ Pelser (3) 6. Iacopo Bianchi (36) 5. Leonard Krumov (75) 4. David Sisi (Cap) (83) 3. Matteo Nocera (24) 2. Marco Manfredi (26) 1. Luca Rizzoli (2) A disposizione: 16. Jacques Du Toit (2) 17. Alessio Sanavia (0) 18. Muhamed Hasa (2) 19. Andrea Zambonin (21) 20. Guido Volpi (1) 21. Nicolò Casilio (30) 22. Joey Caputo (1) 23. Latu Latunipulu (1) All. Fabio Roselli Non disponibili per infortunio: Paolo Buonfiglio, Erich Cronjé, Gonzalo Garcia, Simone Gesi, Giovanni Licata, Enrico Lucchin, Mattia Mazzanti, Johan Meyer, Matteo Moscardi, Daniele Rimpelli, Antonio Rizzi, Jan Uys, Dennis Visser, Kobus Van Wyk Arbitro: Morne Ferreira (South Africa Rugby Union)

Assistenti: Ian Davies (Welsh Rugby Union) e Tom Spurrier (Welsh Rugby Union)

TMO: Marius Jonker (South Africa Rugby Union) La gara sarà prodotta da Discovery e sarà disponibile in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito di Discovery+